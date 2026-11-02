Po skyrybų prasidėjo tikras košmaras: kaunietė išgyveno pragarą – įspėjimas visiems

Per tą laiką jis merginai skambino 982 kartus ir parašė 864 žinutes. Teismas vyrui skyrė laisvės apribojimą bei uždraudė artintis prie nukentėjusiosios.
Persekiojimas truko nuo 2024 m. gruodžio 1 d. iki 2026 m. sausio 3 d. Monika (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) buvo aiškiai pasakiusi Dovydui, kad su juo bendrauti nenori. Ji savo valią išreiškė ir žodžiu, ir SMS žinutėmis, tačiau vyras nesiliovė.
Skambino beveik tūkstantį kartų
Telefono išklotinės parodė 982 skambučius ir 864 trumpąsias žinutes. Tačiau kontaktų telefonu vyrui nepakako. 2024 m. gruodį jis atvyko prie moters namų, kieme ją užgauliojo, kaltino santykiais su kitais vyrais ir grasino trenkti.
2025 m. sausį vyras spardė jos buto duris ir šaukė, kad jį įleistų. Kitą kartą, moteriai atvykus pasiimti daiktų, jis elgėsi agresyviai, bandė filmuoti ir grasino užrakinti bute. Dar vienu atveju automobiliu važiavo paskui prospektu einančią moterį.
Balandžio 4-osios vakarą Dovydas vėl spardė duris. Birželio 19 d. jis sugriebė moterį už plaukų ir tampė. „Ko tu man neatsiliepi, žinai, kas tau bus“, – tokie grasinimai užfiksuoti bylos medžiagoje.
Kitą dieną vyras atvyko į Monikos darbovietę ir laukė, kol ji išeis. Liepos 1 d. jis tykojo prie daugiabučio, kai moteris su vaiku grįžo namo. Po kelių dienų atvažiavo su BMW, šaukė, grasino jai, o vėliau pro buto langus stebėjo vidų.
Į langą mėtė kiaušinius
Spalio 25 d. moteriai atsisakius susitikti, vyras telefonu pasakė: „Dabar tai tu lauk, pamatysi, kas bus.“ Tą patį vakarą jis šaukė po jos buto langu ir mėtė į langą kiaušinius. Po kelių dienų vėl laukė kieme.
Per Kalėdas Dovydas spardė buto duris ir reikalavo įleisti. Po pusvalandžio laiptinėje atjungė elektros tiekimą į moters butą. 2026 m. sausio 1-osios naktį jis dar kartą atvyko prie namų ir šaukė, kad moteris išeitų pasikalbėti.
Vyras pasirodydavo prie kelių skirtingų adresų, kur moteris gyveno ar lankėsi. Tai apsunkino jos kasdienybę ne tik namuose: jis sekė gatvėje, laukė prie darbo ir stebėjo pro langus. Veiksmų dažnumas bei trukmė buvo viena priežasčių, dėl kurių teismas juos vertino kaip sistemingus.
Teismas nustatė, kad šie veiksmai sudarė sistemingą persekiojimą. Jie moteriai kėlė baimę, stresą ir nerimą, darė neigiamą poveikį emocinei būsenai. Kaltinamasis dalį epizodų neigė ar menkino, tačiau telefono duomenys, garso ir vaizdo įrašai bei kiti įrodymai patvirtino veiksmų visumą.
Byloje buvo saugomi 7 kompaktiniai diskai su vaizdo ir garso įrašais bei išklotinėmis. Teismas juos paliko saugoti kartu su bylos medžiaga. Iki bausmės vykdymo pradžios vyrui taip pat paliktos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paimtas asmens dokumentas.
Skyrė 100 valandų darbų
Dovydui skirti 6 mėnesiai laisvės apribojimo be intensyvios priežiūros. Per bausmės laiką jis turės neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose arba nevyriausybinėse organizacijose, kurios padeda senyvo amžiaus, neįgaliems ar kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms.
Vyrui uždrausta artintis prie Monikos arčiau kaip 100 metrų. Jis taip pat įpareigotas per 6 mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo lieka galioti griežtesnis, 300 metrų, nesiartinimo įpareigojimas.
Moters 9,5 tūkst. eurų civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos paliktas nenagrinėtas. Tai neužkerta kelio žalos atlyginimo reikalauti civilinio proceso tvarka.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.
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