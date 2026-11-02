Policija planuoja plačiau taikyti dirbtinį intelektą kovai su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete

Nepilnamečių nusikalstamumui keliantis į skaitmeninę erdvę, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šią savaitę pranešė pavedęs policijai parengti planą, kokių prevencinių priemonių reikėtų imtis bei kiek tai kainuotų valstybei.
Kaip Eltą informavo PD atstovas spaudai Ramūnas Matonis, institucija jau yra parengusi Nepilnamečių apsaugos skaitmeninėje erdvėje priemonių 2026–2030 m. planą, kurį dar papildys.
Šiame plane išskiriamos dvi prioritetinės kryptys – kova prieš vaikų seksualinį išnaudojimą skaitmeninėje erdvėje ir kova prieš nepilnamečių įtraukimą į nusikalstamas veikas, įskaitant verbavimą.
Anot R. Matonio, siekiant efektyviau užkardyti minėto pobūdžio nusikaltimus, policija planuoja aktyviau pasitelkti įvairias internete naudojamas automatizuotas priemones, kurios padėtų greičiau nustatyti rizikas.
„Numatoma plėsti dirbtinio intelekto ir automatizuotų įrankių taikymą neteisėtai veiklai internete nustatyti, tęsti policijos virtualaus patrulio vykdomą rizikų stebėseną ir prevencinę komunikaciją, stiprinti specialistų kompetencijas, įtraukti jaunuosius policijos rėmėjus ir glaudžiau bendradarbiauti su Ryšių reguliavimo tarnyba, remtis sėkmingais užsienio šalių praktiniais pavyzdžiais“, – nurodė R. Matonis.
Jo teigimu, plane numatytas didžiausias pokytis yra susijęs su dirbtinio intelekto pasitelkimu, siekiant kuo anksčiau identifikuoti galimo vaikų seksualinio išnaudojimo skaitmeninėje erdvėje situacijas.
„Didžiausias praktinis pokytis – priemonės, susijusios su DI ir automatizuotų sprendimų taikymu. Siekiama stiprinti skaitmeninėje erdvėje dirbtinio intelekto ir automatizuotų sprendimų taikymą informacijos paieškai bei filtravimui, socialinių tinklų ir viešai prieinamo turinio analizei, galimų nusikalstamų veikų bei su jomis susijusių asmenų identifikavimui“, – pažymėjo PD atstovas.
Visgi jis atkreipė dėmesį, jog pastarajai priemonei reikalingas papildomas finansavimas, kurio ketinama ieškoti teikiant paraiškas Europos Sąjungos (ES) finansuojamiems investiciniams projektams.
Vidaus reikalų ministerija šią vasarą parengė rekomendacijas, skirtas vaikų saugumui skaitmeninėje erdvėje užtikrinti. Jas planuojama pristatyti Lietuvai 2027-aisiais pirmininkaujant ES Tarybai.
Gerųjų praktikų sąvadas skirtas dešimčiai skirtingų subjektų, vienaip ar kitaip prisidedančių prie nepilnamečių saugumo skaitmeninėje erdvėje užtikrinimo.
Dokumente apibrėžiamos rekomendacijos vaikų tėvams (globėjams), vaiko teisių apsaugos institucijoms, švietimo ir sveikatos sektoriams, nevyriausybinėms organizacijoms, skaitmenines paslaugas teikiantiems verslo subjektams, Skaitmeninių paslaugų akto įgyvendinimą užtikrinančioms institucijoms.
Nurodoma, kad ilgalaikėje perspektyvoje Lietuvos vaikų saugumo skaitmeninėje erdvėje modelis turėtų būti orientuotas į bendrus ES sprendimus, pavyzdžiui, amžiaus patikros socialiniuose tinkluose bei telefonų ribojimo mokyklose praktikas.
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