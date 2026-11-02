Kaune sulaikoma įtariamoji įkando pareigūnui į blauzdą, Vilniuje moteris trenkė policininkui į veidą

Anot policijos, Kaune, Veiverių gatvėje apie 19.30 val. policijos pareigūnams sulaikant dėl smurto artimoje aplinkoje įtariamą 2003 metais gimusią moterį ji priešinosi ir įkando 1999 metais gimusiam uniformuotam Kauno apskrities policijos pareigūnui į blauzdą.
Pareigūnui buvo suteikta medicininė pagalba, jis gydomas ambulatoriškai. Tuo metu įtariamoji uždaryta į areštinę.
Sekmadienį ryte apie 10.40 val., Vilniuje, Priegliaus gatvėje, prie parduotuvės sulaikant jos turtą niokojusį 1979 metais gimusį vyrą jis nevykdė policijos pareigūnų reikalavimų, aktyviai vengė sulaikymo.
Su įtariamuoju buvusi 1983 metais gimusi moteris stumdė policijos pareigūnus, be jų leidimo įlipo į tarnybinį automobilį bei reikalaujant iš jo išlipti, tyčia ranka sudavė į veidą Vilniaus apskrities pareigūnui.
Pastarajam buvo suteikta medicininė pagalba vietoje, jis tęsė tarnybą. Įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojams.
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