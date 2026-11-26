Keturi fermentuoti gėrimai „Gėris“ reklamose buvo pristatomi kaip priemonė, padedanti vaikams nesirgti („Nauja savaitė, vėl sergantis vaikas namuose. Pažįstama?“, „Blogą savijautą keisk į GĖRĮ“, „100 proc. darželio lankomumas prasideda čia“).
Jie taip pat siūlyti endometriozės simptomams lengvinti ir hormonų apykaitai („Palengvink endometriozės simptomus“, „Padeda organizmui natūraliai skaidyti perteklinį estrogeną“).
Dalyje reklamų gėrimas lygintas su receptiniais GLP-1 grupės vaistais, skiriamais 2 tipo diabetui ir nutukimui gydyti („10 kartų pigiau nei GLP“, „Be recepto. Be injekcijų.“). Taip maisto produktas pateiktas kaip vaistinio gydymo alternatyva.
Produktams taip pat priskirtas poveikis imunitetui, virškinimui, kepenims ir kūno svoriui („padėjo sustiprinti imunitetą“, „padėk žarnynui, kad kepenys galėtų atsikvėpti“, „Mažina potraukį maistui iš šaknų“, „atsikratyk papildomų kilogramų“).
Reklama buvo skleidžiama bendrovės interneto svetainėje www.cannumo.lt, socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“ (taip pat mokamose reklamose), „Google Ads“ vaizdinėje reklamoje bei partnerių elektroninėse parduotuvėse.
Skirdama baudą VVTAT atsižvelgė į pažeidimo pobūdį, didelį mastą ir trukmę – reklama skleista daugiau kaip dešimt mėnesių. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad bendrovė tęsė pažeidimą, nepaisydama VMVT įpareigojimų jį nutraukti. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinta tai, kad bendrovė pripažino padariusi pažeidimą.
VVTAT primena, kad maisto produktams draudžiama priskirti produktams žmogaus ligų profilaktikos ar gydymo savybes ar daryti į jas nuorodą. Galima naudoti tik tuos sveikatingumo teiginius, kurie įtraukti į Europos Sąjungos leidžiamų teiginių registrą, ir tik laikantis jų naudojimo sąlygų. Šie reikalavimai taikomi visiems kanalams: svetainei, socialiniams tinklams, mokamai reklamai, partnerių elektroninėms parduotuvėms. Jie taikomi ir vartotojų atsiliepimams, kuriuos bendrovė pati atrenka ir skelbia.
Vartotojams VVTAT primena, kad maisto produktas nėra vaistas. Jei reklama žada, kad gėrimas ar maisto papildas padės nuo ligos ar gali pakeisti vaistus, į tai verta žiūrėti kritiškai ir nekeisti gydytojo paskirto gydymo. Apie galimai neteisėtą maisto reklamą galima pranešti VMVT.
VVTAT nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.