Ministrų kabinetas trečiadienį patikslino 2027 metų „Sodros“ biudžeto projektą – atsižvelgiant į nuo 2027 metų liepos siūlomus vaiko priežiūros išmokų pokyčius, motinystės išmokoms numatoma skirti 62 mln. eurų daugiau negu pirminiame projekte – iš viso 585,7 mln. eurų.
Vyriausybė nuo liepos didinamoms motinystės išmokoms papildomai rado 62 mln. eurų
BNS rašė, kad apsvarstęs kitų metų „Sodros“ biudžeto projektą Seimas lapkričio 19-ąją perdavė jį Vyriausybei tobulinti prašant į jį įtraukti lėšų didesnėms vaiko priežiūros išmokoms nuo kitų metų liepos.
Iki šiol pinigų tam nebuvo numatyta. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad tam papildomai reikėtų 62 mln. eurų.
Šių išmokų didinimas buvo viena demokratų sąlygų prisijungiant prie valdančiosios koalicijos.
Kartu Vyriausybė pritarė ir teikia Seimui svarstyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo bei Darbo kodekso pakeitimus, kuriais siūloma įteisinti dalį vadinamajame šeimos pakete pristatytų priemonių.
Siūloma vaiko priežiūros išmoką mokėti išlaikant kiekvienam iš tėvų 62 dienų trukmės neperleidžiamą laikotarpį, už kurį mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio, leisti išmokos dienas paskirstyti pagal šeimos poreikius iki vaikui sueis treji metai.
Taip pat siūloma padidinti šios išmokos dydžius: pasirinkus iki vaikus sueis 1,5 metų perleidžiamu laikotarpiu mokėti 78 proc. darbo užmokesčio išmoką (vietoj 60 proc), iki dvejų metų – pirmaisiais metais mokėti 60 proc. (vietoj 45 proc.), o antraisiais – 45 proc. algos dydžio išmoką (vietoj 30 proc.).
Be kita ko, Vyriausybė pritarė siūlymui nuo dviejų iki keturių (2026 metų pirmąjį ketvirtį – atitinkamai 5 tūkst. ir 10,2 tūkst. eurų) padidinti maksimalų kompensuojamąjį uždarbį šioms išmokoms apskaičiuoti.
Kiekviena išmokos mokėjimo dalis negali būti trumpesnė nei septynios dienos, o pasirinkta trukmė žmogaus prašymu gali būti keičiama ne daugiau kaip du kartus. Anot ministerijos, tai leis išvengti nepagrįstai dažno mokėjimo laikotarpių skaidymo ir keitimo.
Vaiko priežiūros išmoka tėčiui ar kitam asmeniui galėtų būti skiriama ir mokama nuo vaiko gimimo dienos.
Be to, vaiko priežiūros išmoką už kito iš tėvų (įtėvių) ar globėjų nepanaudotą neperleidžiamą laikotarpį ar jo dalį siūloma skirti ir mokėti asmeniui, atitinkančiam sąlygas, ne vėliau kaip iki vaikui sukaks treji metai.
Be to, ligos išmoką slaugant šeimos narius arba prižiūrint vaikus siūloma padidinti nuo 65,94 proc. iki 78 proc. atlyginimo, taip pat atsisakyti ligos išmokos 14 dienų ribojimo vienam atvejui paliejant bendrą 90 dienų limitą per metus.
Seimui bus siūloma patvirtinti 11,286 mlrd. eurų kitų metų „Sodros“ biudžeto pajamas (4,5 proc. mažiau nei laukiama šiemet) ir beveik 9,91 mlrd. eurų sąnaudas (11,3 proc. daugiau).
Pajamos viršys sąnaudas beveik 1,39 mlrd. eurų. Iš jų 165,9 mln. eurų sudarys Rezervinio fondo palūkanos, o 560 mln. eurų – iš pensijų kaupimo fondų grįžtančios lėšos.