Dėl tokių apgaulių gyventojai per pastarąjį mėnesį prarado beveik milijoną eurų. Policija ragina neprarasti budrumo ir prieš atliekant bet kokius veiksmus internete atidžiai patikrinti svetainės adresą.
Įspėja dėl siautėjančių sukčių
Pareigūnai primena, kad neatsargumas ir skuboti sprendimai gali brangiai kainuoti.
„Per pastarąjį mėnesį gyventojai dėl fiktyvių svetainių prarado beveik milijoną eurų!
Sukčiai kuria tikrų puslapių kopijas, todėl prieš įvesdami duomenis visada patikrinkite svetainės adresą.
Deja, bet skubėjimas gali kainuoti tūkstančius eurų!“ – rašoma įraše.
Patarė, kaip apsisaugoti nuo fiktyvių interneto svetainių
Kartu su įrašu policija pasidalijo ir naudingu vizualu, kuriame pateikiama statistika apie gyventojų patirtus nuostolius bei patarimai, kaip apsisaugoti nuo fiktyvių interneto svetainių.
Skelbiama, kad vien per 2026 metų spalio mėnesį Lietuvos gyventojai dėl tokių svetainių patyrė daugiau nei 931 tūkst. eurų turtinės žalos. Policija ragina atkreipti dėmesį į kelias svarbias saugumo taisykles:
„2026 metų spalio mėnesį dėl fiktyvių svetainių Lietuvos gyventojai patyrė 931 031 eurų turtinės žalos.
Patarimai, kaip apsisaugoti:
- Neatidarinėkite SMS žinutėmis ar el. laiškais gautų nuorodų;
- Atidžiai tikrinkite svetainės adresą – kiekvieną simbolį;
- Nepasitikėkite vien svetainės išvaizda;
- Neskubėkite įvesti savo asmens ar prisijungimo duomenų;
- Informaciją tikrinkite oficialiose institucijų svetainėse.
Būkite pastabūs ir neskubėkite!“ – patariama vizuale.
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