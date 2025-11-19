LRT darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į valdžią: prašo neįšaldyti transliuotojui skiriamo finansavimo

„Mes, LRT darbuotojų profesinė sąjunga, reiškiame didelį susirūpinimą dėl Remigijaus Žemaitaičio ir grupės kitų parlamentarų pasiūlymo LRT biudžetą iki 2029 metų užšaldyti šių metų lygyje“, – rašoma laiške, adresuotame Seimo pirmininkui Juozui Olekui, premjerei Ingai Ruginienei, socialdemokratų partijos frakcijos seniūnei Orintai Leiputei bei Seimo nariams.
Kaip teigiama laiške, siūlymas įšaldyti LRT finansavimą neigiamai paveiktų darbuotojų atlyginimus, socialines jų garantijas.
„Tai neigiamai paveiktų LRT galimybes mokėti darbuotojams teisingus atlyginimus ir kurtų spaudimą taupyti jų sąskaita. Realus išteklių mažėjimas taip pat neigiamai atsilieptų LRT galimybėms užtikrinti darbuotojų socialines garantijas, sustabdytų šiuolaikinius technologinius poreikius atitinkančių darbo vietų kūrimą, apribotų kokybiško turinio kūrimo galimybes“, – pabrėžiama rašte.
Be to, LRT profesinės sąjungos atstovai teigia, kad toks sprendimas galėtų neigiamai paveikti nacionalinio transliuotojo misijos vykdymą.
„Mums kelia rimtą susirūpinimą, kad finansinis spaudimas gali neigiamai paveikti LRT darbuotojų galimybes vykdyti šiuo metu itin svarbią visuomeninio transliuotojo misiją informuoti visuomenę įvairių, taip pat ir karinių, grėsmių akivaizdoje“, – dėstoma laiške.
„Tad prašome Seimo narių nepritarti Remigijaus Žemaitaičio ir grupės kitų parlamentarų pasiūlymui LRT biudžetą iki 2029 metų užšaldyti šių metų lygyje“, – pabrėžiama rašte.
Kaip skelbta, Seimo BFK trečiadienį pritarė R. Žemaitaičio siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų.
„Aušriečių“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjūdžio frakcijos narių siūlymas numato, jog visuomeniniam transliuotojui iki 2028 m. būtų skiriama tokia pat dalis asignavimų, kokius LRT gavo šįmet – beveik 80 mln. eurų.
Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų.
Savo ruožtu siūlymą registravę parlamentarai sako, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. GPM pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų.
Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad įšaldžius transliuotojui skiriamą finansavimą, likę pinigai galėtų būti skiriami kultūros sektoriui
LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete nacionalinio transliuotojo asignavimams kol kas numatyti daugiau nei 88 mln.
Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.
Skaičiuojama, kad pastaruosius metus LRT finansavimas augo – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų, 2023 m. – 63,43 mln. eurų, 2024 m. 72,88 mln. eurų.