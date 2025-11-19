 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LRT darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į valdžią: prašo neįšaldyti transliuotojui skiriamo finansavimo

2025-11-19 19:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 19:00

Seimo Biudžeto ir finansų komitetui (BFK) pritarus „aušriečio“ Remigijaus Žemaitaičio siūlymui įšaldyti dabartinį Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (LRT) skiriamą finansavimą, transliuotojo profesinės sąjungos nariai reikšdami susirūpinimą kreipėsi į valdžios atstovus. 

LRT (nuotr. Elta)

Seimo Biudžeto ir finansų komitetui (BFK) pritarus „aušriečio“ Remigijaus Žemaitaičio siūlymui įšaldyti dabartinį Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (LRT) skiriamą finansavimą, transliuotojo profesinės sąjungos nariai reikšdami susirūpinimą kreipėsi į valdžios atstovus. 

REKLAMA
0

„Mes, LRT darbuotojų profesinė sąjunga, reiškiame didelį susirūpinimą dėl Remigijaus Žemaitaičio ir grupės kitų parlamentarų pasiūlymo LRT biudžetą iki 2029 metų užšaldyti šių metų lygyje“, – rašoma laiške, adresuotame Seimo pirmininkui Juozui Olekui, premjerei Ingai Ruginienei, socialdemokratų partijos frakcijos seniūnei Orintai Leiputei bei Seimo nariams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigiama laiške, siūlymas įšaldyti LRT finansavimą neigiamai paveiktų darbuotojų atlyginimus, socialines jų garantijas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Tai neigiamai paveiktų LRT galimybes mokėti darbuotojams teisingus atlyginimus ir kurtų spaudimą taupyti jų sąskaita. Realus išteklių mažėjimas taip pat neigiamai atsilieptų LRT galimybėms užtikrinti darbuotojų socialines garantijas, sustabdytų šiuolaikinius technologinius poreikius atitinkančių darbo vietų kūrimą, apribotų kokybiško turinio kūrimo galimybes“, – pabrėžiama rašte.

REKLAMA

Be to, LRT profesinės sąjungos atstovai teigia, kad toks sprendimas galėtų neigiamai paveikti nacionalinio transliuotojo misijos vykdymą.

„Mums kelia rimtą susirūpinimą, kad finansinis spaudimas gali neigiamai paveikti LRT darbuotojų galimybes vykdyti šiuo metu itin svarbią visuomeninio transliuotojo misiją informuoti visuomenę įvairių, taip pat ir karinių, grėsmių akivaizdoje“, – dėstoma laiške. 

REKLAMA
REKLAMA

„Tad prašome Seimo narių nepritarti Remigijaus Žemaitaičio ir grupės kitų parlamentarų pasiūlymui LRT biudžetą iki 2029 metų užšaldyti šių metų lygyje“, – pabrėžiama rašte. 

Kaip skelbta, Seimo BFK trečiadienį pritarė R. Žemaitaičio siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aušriečių“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjūdžio frakcijos narių siūlymas numato, jog visuomeniniam transliuotojui iki 2028 m. būtų skiriama tokia pat dalis asignavimų, kokius LRT gavo šįmet – beveik 80 mln. eurų. 

Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų. 

REKLAMA

Savo ruožtu siūlymą registravę parlamentarai sako, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. GPM pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų. 

Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad įšaldžius transliuotojui skiriamą finansavimą, likę pinigai galėtų būti skiriami kultūros sektoriui

LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete nacionalinio transliuotojo asignavimams kol kas numatyti daugiau nei 88 mln. 

REKLAMA

Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.

Skaičiuojama, kad pastaruosius metus LRT finansavimas augo – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų, 2023 m. – 63,43 mln. eurų, 2024 m. 72,88 mln. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų