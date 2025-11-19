 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Komitetas palaimino Žemaitaičio siūlymą įšaldyti dabartinį LRT finansavimą

2025-11-19 10:46 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 10:46

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį pritarė „aušriečio“ Remigijaus Žemaitaičio siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų. 

LRT (nuotr. Elta)

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas trečiadienį pritarė „aušriečio" Remigijaus Žemaitaičio siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų. 

19

Tokį siūlymą palaikė 7, prieš balsavo 4 komiteto nariai. Savo ruožtu komiteto pirmininkas Algirdas Sysas šiuo klausimu susilaikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Žemaitaičio, „aušriečių“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjūdžio frakcijos narių siūlymas numato, jog visuomeniniam transliuotojui iki 2028 m. būtų skiriama tokia pat dalis asignavimų, kokius LRT gavo šįmet – beveik 80 mln. eurų. 

Visgi, A. Sysas tikisi, kad per šį laikotarpį Seimui pavyks rasti sprendimą dėl naujo LRT finansavimo modelio. 

„Iki to laiko turėtume rasti parlamentinį sutarimą, kaip finansuoti, kad būtų mažiau politinio kišimosi“, – posėdyje kalbėjo jis. 

Pagal dabar galiojančią tvarką, LRT iš valstybės biudžeto kiekvienais metais skiriamas 1 proc. užpraeitų metų faktiškai gautų biudžeto lėšų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 proc. akcizo pajamų. 

Savo ruožtu siūlymą registravę parlamentarai sako, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. GPM pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų. 

Siūlymas sulaukė opozicijos kritikos

Savo ruožtu konservatorius Mindaugas Lingė komiteto posėdyje kritikavo tokį siūlymą. Politiko teigimu, toks siūlymas prieštarauja žiniasklaidos laisvės principams. 

„Su tokiais pasiūlymais einame tiesiai į Konstitucinį Teismą (KT). (...) Apsisprendimas yra eiti prieš Konstituciją, eiti prieš žiniasklaidos principus, kurie tikrai skambės ir tarptautinėje erdvėje – čia yra jūsų politinis apsisprendimo reikalas, bet jis veda tikrai į labai neigiamas pasekmes“, – dėstė M. Lingė.

Tuo metu pastarajam antrindama konservatorė Gintarė Skaistė tikino, kad priėmus tokį siūlymą, konservatoriai „garantuoja kreipimąsi į KT“. 

„Man atrodo, nelogiška, antikonstituciška, nesvarstytina“, – dėstė politikė. 

Garbačiauskaitė-Budrienė: LRT nebeturės galimybės pasiruošti dienai „X“

Savo ruožtu posėdyje dalyvavusi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė tikino, jog įšaldžius visuomeniniam transliuotojui skiriamą finansavimą, LRT nebeturės galimybių pasiruošti dienai „X“.

„Su LRT nebuvo diskutuota. Vertinu neigiamai, nes net jei ir bus įšaldytas – LRT nebeturės galimybės pasiruošti dienai „X“. Tai yra nejuokinga, tai yra rimta. Transliuoti mes negalima sustoti, mums taip pat reikia ruošti ir slėptuves, ir saugotis nuo kibernetinių atakų“, – kalbėjo ji.

LRT finansavimas šiemet siekė beveik 80 mln. eurų. Kitų metų valstybės biudžete nacionalinio transliuotojo asignavimams kol kas numatyti daugiau nei 88 mln. 

Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.

Skaičiuojama, kad pastaruosius metus LRT finansavimas augo – 2020 m. siekė 46,3 mln. eurų, 2021 m. – 53,79 mln. eurų, 2022 m. – 55,43 mln. eurų, 2023 m. – 63,43 mln. eurų, 2024 m. 72,88 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

nune
nune
2025-11-19 11:00
nomenklatūriniai tv veikėjai jau nebežino kur dėti l/r/t gautus milijonus, todėl būtina bent trečdaliu mažinti duoklę.
Atsakyti
gerai
gerai
2025-11-19 11:08
visai padorus pasiulymas, nesvarbu, kad is Zemaitaicio. galejo aisku tuo paciu pasiulyti ir panaikinti dabartini finansavimo modeli, paliekant finansavimo tvarka, kaip ir kitoms is biudzeto finansavima gaunancioms istaigoms. bet aisku, kad socdemai per skysti tai pasiulyti, tai bent su situo Zemaitaicio pasiulymu gal sutiks. palauksim balsavimo, bet pradzia visai nieko. gal ne toks baisus tas Zemaitaitis, koki ji piesia?:):)
Atsakyti
Bruknė
Bruknė
2025-11-19 11:17
Monikai Antuanetei artėja diena "X".
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
