LRT taryba nepatvirtino nė vieno kandidato – ieškos Vidaus audito vadovo iš naujo

Pasak jo, sprendimas naują konkursą priimtas LRT tarybai įvertinus pastarojo konkurso kandidatus.
„Nė vienas pretendentas nelaikomas konkurso laimėtoju, konkursas laikomas pasibaigusiu nerezultatyviai, – už tokį sprendimą balsavo daugiau nei pusė posėdyje dalyvavusių tarybos narių“, – teigiama nacionalinio transliuotojo pranešime.
Naują konkursą Vidaus audito tarnybos vadovo pareigoms užimti ketinama skelbti artimiausiu metu.
LRT Vidaus audito tarnybos vadovą į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia taryba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!