 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LRT taryba nepatvirtino nė vieno kandidato – ieškos Vidaus audito vadovo iš naujo

2025-11-19 11:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 11:54

Nacionalinio transliuotojas trečiadienį pranešė, kad skelbs naują LRT Vidaus audito tarnybos vadovo konkursą.

LRT (nuotr. Roberto Riabovo)

Nacionalinio transliuotojas trečiadienį pranešė, kad skelbs naują LRT Vidaus audito tarnybos vadovo konkursą.

REKLAMA
0

 Pasak jo, sprendimas naują konkursą priimtas LRT tarybai įvertinus pastarojo konkurso kandidatus.

„Nė vienas pretendentas nelaikomas konkurso laimėtoju, konkursas laikomas pasibaigusiu nerezultatyviai, – už tokį sprendimą balsavo daugiau nei pusė posėdyje dalyvavusių tarybos narių“, – teigiama nacionalinio transliuotojo pranešime.

 Naują konkursą Vidaus audito tarnybos vadovo pareigoms užimti ketinama skelbti artimiausiu metu.

LRT Vidaus audito tarnybos vadovą į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia taryba. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų