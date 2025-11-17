 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos įmonei „Vinted“ gresia rimti nemalonumai Prancūzijoje

2025-11-17 14:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 14:08

Lietuvos įmonei „Vinted“ Prancūzijoje gresia tyrimas, pasirodžius įtarimų, kad kai kurių jos naudotojų paskyros yra naudojamos pornografinio turinio reklamai, sekmadienį pranešė Prancūzijos vyriausybės vaikų apsaugos komisarė.

„Vinted“ (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Lietuvos įmonei „Vinted“ Prancūzijoje gresia tyrimas, pasirodžius įtarimų, kad kai kurių jos naudotojų paskyros yra naudojamos pornografinio turinio reklamai, sekmadienį pranešė Prancūzijos vyriausybės vaikų apsaugos komisarė.

REKLAMA
0

Prancūzijos naujienų svetainė „L'Informé“ ir kiti žiniasklaidos šaltiniai praėjusią savaitę pranešė, kad kai kurie platformos naudotojai skelbia apatinių drabužių ar maudymosi kostiumėlių reklamą tam, kad pritrauktų kitus į savo profilius suaugusiųjų turinio svetainėse, tokiose kaip „OnlyFans“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jų profiliuose taip pat nurodomi kontaktiniai duomenys, skatinantys „Vinted“ naudotojus siųsti jiems žinutes „WhatsApp“ ar „Telegram“.

REKLAMA
REKLAMA

Nors tokie veiksmai pažeidžia „Vinted“ taisykles, Prancūzijos vyriausioji vaikų teisių komisarė Sarah El Hairy sekmadienį pranešė pateikusi skundą šalies interneto ir žiniasklaidos reguliavimo institucijai „Arcom“.

REKLAMA

„Ten, kur yra vaikų ir paauglių, yra ir grobuonių“, – televizijos kanalui „France 3“ sakė S. El Hairy. 

„Jie naudoja gana klasikinių daiktų pardavimą tam, kad nukreiptų žmones į pornografinį turinį“, – pridūrė vaikų apsaugos komisarė.

Interneto platformos, kurios Prancūzijoje teikia suaugusiųjų turinį, pagal 2024 m. priimtą įstatymą privalo turėti amžiaus patikrinimo sistemas.

REKLAMA
REKLAMA

Šis įstatymas sukėlė didelių ginčų su didžiausiomis pornografijos svetainėmis, dėl kurių kai kurios iš jų nutraukė savo paslaugas Prancūzijoje.

Naujienų agentūrai AFP susisiekus su „Vinted“, įmonė tikino taikanti „nulinės tolerancijos politiką dėl nepageidaujamų seksualinio pobūdžio pranešimų ar seksualinių paslaugų reklamos“.

„Vinted“ teigė Prancūzijoje turinti „daugiau nei 23 milijonus registruotų narių“ ir taikanti „iniciatyvias aptikimo priemones, skirtas įtartinam elgesiui, pvz., netinkamiems komentarams, nustatyti“, bei skatino „visus, kurie pastebi nerimą keliančią medžiagą, apie tai pranešti“.

2008 m. įkurta ir Lietuvoje įsikūrusi įmonė valdo pasaulyje pirmaujančią naudotų drabužių pardavimo platformą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų