„Vinted“ ir Duomenų apsaugos inspekcijos ginčas keliasi į ES teismą

Lietuvos teismas siekia išsiaiškinti, kaip turi būti aiškinamos ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatos nagrinėjant skundus dėl asmens duomenų tvarkymo, įskaitant priežiūros institucijų įgaliojimus, duomenų valdytojų atsakomybę ir skaidrumo, teisėtumo bei atskaitomybės principų laikymąsi, penktadienį pranešė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT).
Išplėstinė teisėjų kolegija lapkričio 12 dieną nutarė kreiptis į ESTT prašydama priimti prejudicinį sprendimą dėl BDAR nuostatų aiškinimo.
LVAT nagrinėjamoje byloje ginčijami Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimai, kuriais pirmasis Lietuvos „vienaragis“ „Vinted“ pripažintas pažeidęs BDAR.
Regionų administracinis teismas šių metų gegužę paskelbė, kad „Vinted“ netinkamai tvarkė asmens duomenis bei pažeidė BDAR. „Vinted“ anksčiau teigė su tokiu sprendimu nesutinkanti ir apskundė jį LVAT.
„Nors siekiame bendradarbiauti su VDAI, niekuomet nesutikome su institucijos pozicija. Manome, kad VDAI pozicija neturi pagrindo, todėl džiaugiamės, kad mūsų byla perduota ES Teisingumo Teismui“, – komentare BNS teigė „Vinted“.
BNS rašė, kad inspekcija, išnagrinėjusi Prancūzijos nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos perduotus skundus, pernai vasarį nusprendė, jog „Vinted“ netinkamai nagrinėjo klientų prašymus ištrinti jų duomenis, nepakankamai bei neaiškiai paaiškino jų paskyrų blokavimo priežastis, nesuteikė pakankamos informacijos apie duomenų tvarkymą.
Taip pat, pasak inspekcijos, bendrovė netinkamai įgyvendino duomenų tvarkymo atskaitomybės principus, be aiškaus teisinio pagrindo taikė vadinamąjį „šešėlinį blokavimą“.
Savo ruožtu, „Vinted“ pirmosios instancijos teismą tikino tinkamai įvertinusi prašymus ištrinti duomenis ir pateikusi visą būtiną informaciją, taip pat nepažeidusi klientų pagrindinių teisių ir laisvių, neapribojusi jų privatumo ir nesukėlusi pavojaus jų duomenų saugumui.
Anot įmonės, inspekcijos sprendimai daugiausia grindžiami tuo, kaip „Vinted“ bendravo su žmonėmis dėl jų prašymo ištrinti duomenis, kokias priemones taikė, kad užblokuotų taisykles pažeidusių asmenų paskyras, ir kiek ilgai saugojo vieną konkretų atsakymą į prašymą dėl teisės susipažinti su asmens duomenimis.
„Vinted“ teigė vis dėlto bendradarbiavusi su inspekcija ir veiklos procesus patobulinusi atsižvelgiant į pasiūlymus.
Pasak teismų, ši byla – pirmasis Lietuvoje modelinis teismo procesas, kai nagrinėjama daugiau kaip 20 teisės ir faktų požiūriu vienarūšių individualių administracinių bylų. Teisme nagrinėjamos 54 bylos, kuriose ginčijami ispekcijos sprendimai dėl „Vinted“ veiksmų tvarkant asmens duomenis.
Inspekcija pernai liepą „Vinted“ skyrė 2,385 mln. eurų baudą už vartotojų duomenų apsaugos pažeidimus pagal Prancūzijos ir Lenkijos gyventojų skundus.
Baudą bendrovė yra apskundusi teismui, tačiau byla yra sustabdyta, kol įsiteisės pastarasis sprendimas dėl asmens duomenų tvarkymo.