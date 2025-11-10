Lietuvos dronų gamintojai „Monopulse“ – 1,12 mln. eurų ILTE paskola

Pasak bendrovės, paskola skirta pajėgumų didinimui strateginiame gynybos sektoriuje bei užsakymams Lietuvos ir užsienio rinkoms.
„Gynybos pramonės įmonės, įskaitant bepiločių orlaivių gamintojus, yra priverstos nuolat kurti ir tobulinti naujas produktų versijas, net jei tai riboja masinę gamybą“, – pranešime sakė „Monopulse“ vadovas Justas Poderys.
ILTE Klientų finansavimo tarnybos vadovė Giedrė Gečiauskienė sako, kad paskola „Monopulse“ rodo banko strateginį tikslą remti gynybos technologijų sektoriaus plėtrą.
Finansavimas suteiktas pagal ILTE programą „Milijardas verslui“, kuria siekiama skatinti aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą, skaitmenizavimą ir gynybos pramonės plėtrą.
„Monopulse“ gamina orlaivius stebėjimo ir žvalgybos užduotims, kuriuose įmontuota pažangi ryšio sistema leidžia išlaikyti bepiločio kontrolę net jei slopinamas GPS signalas. Jos bepiločiai parduodami Skandinavijos ir Baltijos šalyse, tačiau įmonė teigia ieškanti klientų Vakarų Europoje. Įmonė taip pat bendradarbiauja su Ukraina.
Registrų centro duomenimis, „MNP technologijos“ pernai gavo 699 tūkst. eurų pajamų bei patyrė 206 tūkst. eurų grynąjį nuostolį.