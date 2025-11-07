 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Buvo sustabdytas Geteborgo ir Briuselio oro uostų darbas: pastebėti dronai

2025-11-07 07:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 07:50

Švedijos vakarinėje pakrantėje esančiame Geteborgo Landveterio oro uoste ketvirtadienį buvo sustabdytas oro eismas po to, kai toje teritorijoje buvo pastebėti dronai. Apie tai pranešė „Reuters".

Virš Švedijos oro uosto pastebėti dronai: sustabdyti skrydžiai (nuotr. SCANPIX)

Švedijos vakarinėje pakrantėje esančiame Geteborgo Landveterio oro uoste ketvirtadienį buvo sustabdytas oro eismas po to, kai toje teritorijoje buvo pastebėti dronai. Apie tai pranešė „Reuters“.

0

„Landveterio oro uoste pastebėtas dronas ar dronai“, – sakė civilinės aviacijos agentūros LFV atstovas spaudai.

Policijos atstovas sakė, kad policija gavo pranešimą iš kelių asmenų 16.41 val. Grinvičo laiku apie galbūt pastebėtus dronus ir išvyko į incidento vietą, kur rinko informaciją, kad galėtų patvirtinti pranešimą.

Oro uosto operatorės „Swedavia“ duomenimis, šis oro uostas yra antras pagal dydį Švedijoje po sostinėje esančio Stokholmo Arlandos oro uosto.

„Oro erdvė virš Landveterio šiuo metu uždaryta dėl, kaip įtariama, pastebėto drono, – sakė „Swedavia“ vadovė Susanne Norman. – Oro erdvė liks uždaryta, kol policija atliks tyrimą.“

Pasak Švedijos laikraščio „Aftonbladet“, du skrydžiai – iš Miuncheno ir Frankfurto – buvo nukreipti į Kopenhagą, kiti skrydžiai buvo atšaukti.

Kaip pranešė „Ukrinform“, trečiadienį vakare dėl dronų taip pat buvo laikinai sustabdyta Vokietijos Žemutinės Saksonijos žemėje esančio Hanoverio oro uosto veikla.

Tai naujausias incidentas iš kelių panašių, įvykusių pastarosiomis savaitėmis Europos oro uostuose, o dėl daugumos pastebėtų bepiločių orlaivių kaltinimai metami Rusijai.

Vėl sutrikdytas Briuselio oro uosto darbas

Briuselio tarptautiniame oro uoste ketvirtadienio vakarą dėl netoliese pastebėto drono buvo trumpam nutrauktas oro eismas, naujienų agentūrai AFP sakė oro eismo kontrolės atstovė.

Skrydžiai buvo nutraukti pusvalandžiui nuo 21.23 val. vakaro, kol buvo atnaujintas įprastas darbas, sakė „Skeyes“ atstovė spaudai.

Dėl dronų oro eismas du kartus buvo sustabdytas ir antradienį vakare, kai netoli to paties Briuselio oro uosto ir kitame – Lježo – oro uoste buvo pastebėti dronai.

Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris ketvirtadienio rytą sušaukė nepaprastąjį Nacionalinės saugumo tarybos posėdį šiems trikdymams aptarti.

