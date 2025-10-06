Lietuvoje masiškai atleidžia šiuos darbuotojus: išskyrė 1-ą sritį

„Pastaruosius kelerius metus matome ryškėjančius pokyčius drabužių siuvimo sektoriuje. Išaugusios veiklos sąnaudos, užsakovų sprendimai ieškoti partnerių pigesnėse darbo jėgos šalyse, kintančios rūbų importo apimtys daro įtaką įmonių konkurencingumui. Mažėjantis siuvėjo profesijos populiarumas taip pat nesuteikia pranašumo“, – sakė Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
Sunkiausi metai siuvimo įmonėms iki šiol buvo 2024-ieji, kai fiksuotas didžiausias grupės atleidimų srautas per penkerius metus: 12 darbdavių atleido 480 darbuotojų. Užpernai 8 įmonės – 179 darbuotojus.
Šiemet fiksuotas vienas didžiausių drabužių siuvimo sektoriaus atleidimų per penkerius metus –užsidaro Raseinių AB „Šatrija“. Darbo neteks 117 darbuotojų, daugiausiai – siuvėjai (59), siuvimo operatoriai (20), pagalbiniai darbininkai (6), technologai (4), sukirpėjai (3), komplektuotojai (3). Panašų atleidžiamų darbuotojų skaičių pernai nurodė įmonė „Kauno Baltija“ – įmonę paliko 115 kauniečių.
Metų pradžioje siuvimo įmonė „Viltex“ iš Vilniaus paskelbė bankrotą ir darbo neteko 34 žmonės. Rugsėjo pabaigoje gautas pranešimas apie įmonės „Saguva“ bankrotą Kėdainiuose ir atleidžiamus 30 siuvėjų. Darbo organizavimo pakeitimus nurodė Šiaulių „Modestina ir ko“, vidurvasarį įspėjusi apie atleidimą 16 iš 107 darbuotojų.
„Nepaisant drabužių siuvimo įmonių patiriamų iššūkių, šios profesijos paklausa rinkoje išlieka. Laisvų darbo vietų siuvėjams skelbiame du kartus daugiau nei įregistruojame tokio darbo ieškančių žmonių“, – pabrėžė G.Sinkevičė.
Šiais metais aprangos ir tekstilės pramonės darbdaviai Užimtumo tarnyboje įregistravo 1,5 tūkst. laisvų darbo vietų siuvėjams – tiek pat kiek pernai tuo pačiu laikotarpiu, tačiau 400 mažiau nei prieš dvejus metus. Daugiausiai siuvėjų ieškota Kaune – beveik 400. Ši tendencija pastaruosius kelerius metus nesikeičia.
Miestuose, kur vykdomi siuvimo įmonių grupės darbuotojų atleidimai, šiemet skelbta laisvų darbo vietų: Vilniuje – 224, o tokio darbo ieškančių kreipėsi su kartus mažiau (100), Šiauliuose – 179 darbo pasiūlymų ir 23 žmonės ieško tokio darbo, Kėdainiuose skelbtos 11 laisvos darbo vietos, įregistruoti 9 klientai, norintys dirbti siuvėjais, Raseiniuose – 7 darbo pasiūlymai ir 11 ieškančių darbo.
Mažėja bendras siuvėjo darbu besidominčių žmonių skaičius: per metus siuvėjo darbo ieškančių klientų dalis susitraukė 30,8 proc., per dvejus – 36,8 proc. Vyresni nei 50 metų asmenys sudaro daugiau nei pusę (54,9 proc.) tokio darbo ieškančiųjų. Jaunimo iki 29 m. dalis nesiekia dešimtadalio (7,9 proc.). Dauguma siuvėjo darbu besidominčių – moterys (97,3 proc.). Kas dvidešimtas – Ukrainos pilietis.
„Nepaisant kai kurių sektorių patiriamų iššūkių, matome, kad darbdaviai ieško veiklos vystymo galimybių ir būdų išsaugoti darbuotojus. Šiemet pranešimų apie grupės darbuotojų atleidimus –
penkiais mažiau nei pernai tuo pečiu metu, o tokiomis sąlygomis atleidžiamų darbuotojų – 618 mažiau nei 2024 m. sausį-rugsėjį“, – sakė Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja.
Šiemet tokio pobūdžio atleidimų daugėjo informacijos ir ryšių bei maitinimo įmonėse. Iš IT sektoriaus gauti 8 pranešimai apie atleidžiamus 260 darbuotojų (pernai tuo pačiu metu 3 įmonės atleido 124 dirbančiuosius), o apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 5 įmonės informavo apie 251 darbuotojų atleidimą (pernai 3 įspėjo 72 darbuotojus).
