Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dvi Lietuvoje veikiančios tarptautinės kredito valdymo įmonės atleidžia beveik 60 darbuotojų

2025-10-01 16:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 16:41

Dvi Lietuvoje veikiančios tarptautinės kredito valdymo „Intrum“ grupės įmonės „Intrum Global Business Services“ ir „Intrum Oy filialas“ iš viso atleidžia 56 darbuotojus, skelbia Užimtumo tarnyba.

Darbuotojai Andrius Ufartas/Fotobankas

Dvi Lietuvoje veikiančios tarptautinės kredito valdymo „Intrum“ grupės įmonės „Intrum Global Business Services“ ir „Intrum Oy filialas“ iš viso atleidžia 56 darbuotojus, skelbia Užimtumo tarnyba.

REKLAMA
0

Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugas teikianti įmonė „Intrum Global Business Services“ planuoja atleisti 33 darbuotojus.

Anot Užimtumo tarnybos Komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Ingos Vegytės, planuojama atleisti 22 duomenų administravimo specialistus, po 3 komandos vadovus ir lyderius ir kt. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos teigimu, šiuo metu įmonėje dirba 186 žmonės.

Įmonė tarnybai nurodė, jog darbo sutartis bus nutraukiama dėl sumažėjusių darbdavio paslaugų apimčių. 

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu skolų išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veiklą vykdantis „Intrum Oy filialas“, anot I. Vegytės, ketina atleisti visus 23 įmonės darbuotojus, bendrovei nutraukus šių paslaugų teikimo sutartį su kita įmone.

REKLAMA

Jos teigimu, 18 iš atleidžiamų darbuotojų taip pat sudaro duomenų administravimo specialistai.

Abi bendrovės atleidimus planuoja vykdyti gruodžio 1–31 d.

Remiantis Registrų centro duomenimis, „Intrum Global Business Services“ pajamos per metus sumažėjo beveik perpus, nuo 23,2 mln. eurų iki 12,5 mln. eurų. Taip pat grynasis pelnas nukrito beveik keturiais kartais: nuo 1,36 mln. eurų iki beveik 370 tūkst. eurų. 

Antrosios, Intrum Oy filialo, įmonės pajamos per metus išaugo 5,1 proc., nuo 77 mln. eurų iki beveik 80,9 mln. eurų. Grynasis pelnas taip pat padidėjo nuo 2,8 mln. eurų iki 10,3 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų