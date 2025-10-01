Dvi Lietuvoje veikiančios tarptautinės kredito valdymo įmonės atleidžia beveik 60 darbuotojų

Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugas teikianti įmonė „Intrum Global Business Services“ planuoja atleisti 33 darbuotojus.
Anot Užimtumo tarnybos Komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Ingos Vegytės, planuojama atleisti 22 duomenų administravimo specialistus, po 3 komandos vadovus ir lyderius ir kt.
Jos teigimu, šiuo metu įmonėje dirba 186 žmonės.
Įmonė tarnybai nurodė, jog darbo sutartis bus nutraukiama dėl sumažėjusių darbdavio paslaugų apimčių.
Savo ruožtu skolų išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veiklą vykdantis „Intrum Oy filialas“, anot I. Vegytės, ketina atleisti visus 23 įmonės darbuotojus, bendrovei nutraukus šių paslaugų teikimo sutartį su kita įmone.
Jos teigimu, 18 iš atleidžiamų darbuotojų taip pat sudaro duomenų administravimo specialistai.
Abi bendrovės atleidimus planuoja vykdyti gruodžio 1–31 d.
Remiantis Registrų centro duomenimis, „Intrum Global Business Services“ pajamos per metus sumažėjo beveik perpus, nuo 23,2 mln. eurų iki 12,5 mln. eurų. Taip pat grynasis pelnas nukrito beveik keturiais kartais: nuo 1,36 mln. eurų iki beveik 370 tūkst. eurų.
Antrosios, Intrum Oy filialo, įmonės pajamos per metus išaugo 5,1 proc., nuo 77 mln. eurų iki beveik 80,9 mln. eurų. Grynasis pelnas taip pat padidėjo nuo 2,8 mln. eurų iki 10,3 mln. eurų.
