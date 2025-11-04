Lietuvai skolinama 300 mln. eurų gynybos projektams

Anksčiau skelbta, kdd Vyriausybė ir EIB derasi dėl 400 mln. eurų paskolos, o derybas tikimasi baigti iki lapkričio.
Finansų ministerija ir bankas penktadienį pasirašys tai numatančią sutartį, pranešė ministerija.
Sutartį pasirašys finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir EIB viceprezidentas Karlas Nehammeris (Nehameris).
Ministerija anksčiau BNS sakė, kad paskolos sąlygos bus nustatomos kiekvienam pinigų išėmimui atskirai, tačiau dėl kredito reitingų skirtumo sąlygos bus geresnės nei Lietuvai skolinantis rinkoje.
EIB šiemet birželį patvirtino suteiksiantis Lietuvai 540 mln. eurų lengvatinio kredito limitą – šios paskolos skirtos Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio statybai, kai bus pasirašomos sutartys su rangovais.
BNS rašė, kad kovą EIB direktorių valdyba išplėtė finansavimo reikalavimus, kad jie apimtų ir projektus, skirtus karinei paskirčiai, pavyzdžiui, kareivinėms, saugykloms, bepiločiams orlaiviams, sraigtasparniams, radarams, palydovams, pažangiajai aviacijai, varomosioms sistemoms ir optikai, kartu išlaikant stiprius finansavimo pajėgumus ir tvirtą poziciją pasaulinėse kapitalo rinkose.
Rūdninkų miestelis Šalčininkų rajone vystomas etapais: pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą rangos būdu jau įgyvendina „Eikos statyba“, o antrasis – apie 1,8 mlrd. eurų vertės – vyksta viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) būdu. Du arba tris jo partnerius numatoma pasirinkti šių metų pabaigoje.
Šioje bazėje įsikurs iki 4 tūkst. karių ir civilių, įskaitant infrastruktūrą, skirtą aptarnauti Vokietijos brigadą, kurią sudarys iki 500 darbuotojų. Bazės statybas planuojama pradėti 2026 metais, ji turėtų pradėti veikti 2028 metų pradžioje.