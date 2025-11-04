 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvai skolinama 300 mln. eurų gynybos projektams

2025-11-04 14:08 / šaltinis: BNS
2025-11-04 14:08

Europos investicijų bankas (EIB) paskolins Lietuvai 300 mln. eurų gynybos projektų ar kitų reikmių finansavimui.

Eurai, pinigai (nuotr. Fotodiena/Viltės Domkutės)

Europos investicijų bankas (EIB) paskolins Lietuvai 300 mln. eurų gynybos projektų ar kitų reikmių finansavimui.

REKLAMA
1

Anksčiau skelbta, kdd Vyriausybė ir EIB derasi dėl 400 mln. eurų paskolos, o derybas tikimasi baigti iki lapkričio. 

Finansų ministerija ir bankas penktadienį pasirašys tai numatančią sutartį, pranešė ministerija. 

Sutartį pasirašys finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir EIB viceprezidentas Karlas Nehammeris (Nehameris).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerija anksčiau BNS sakė, kad paskolos sąlygos bus nustatomos kiekvienam pinigų išėmimui atskirai, tačiau dėl kredito reitingų skirtumo sąlygos bus geresnės nei Lietuvai skolinantis rinkoje.

REKLAMA
REKLAMA

EIB šiemet birželį patvirtino suteiksiantis Lietuvai 540 mln. eurų lengvatinio kredito limitą – šios paskolos skirtos Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio statybai, kai bus pasirašomos sutartys su rangovais.

REKLAMA

BNS rašė, kad kovą EIB direktorių valdyba išplėtė finansavimo reikalavimus, kad jie apimtų ir projektus, skirtus karinei paskirčiai, pavyzdžiui, kareivinėms, saugykloms, bepiločiams orlaiviams, sraigtasparniams, radarams, palydovams, pažangiajai aviacijai, varomosioms sistemoms ir optikai, kartu išlaikant stiprius finansavimo pajėgumus ir tvirtą poziciją pasaulinėse kapitalo rinkose.

REKLAMA
REKLAMA

Rūdninkų miestelis Šalčininkų rajone vystomas etapais: pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą rangos būdu jau įgyvendina „Eikos statyba“, o antrasis – apie 1,8 mlrd. eurų vertės – vyksta viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) būdu. Du arba tris jo partnerius numatoma pasirinkti šių metų pabaigoje.  

Šioje bazėje įsikurs iki 4 tūkst. karių ir civilių, įskaitant infrastruktūrą, skirtą aptarnauti Vokietijos brigadą, kurią sudarys iki 500 darbuotojų. Bazės statybas planuojama pradėti 2026 metais, ji turėtų pradėti veikti 2028 metų pradžioje.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų