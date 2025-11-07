 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva gauna 300 mln. eurų iš EIB – pinigai keliaus gynybos infrastruktūrai ir medicininei įrangai

2025-11-07 10:58 / šaltinis: BNS
2025-11-07 10:58

Europos investicijų bankui (EIB) Lietuvai skolinant 300 mln. eurų gynybos projektams finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad paskolos linija bus skirta dvigubos paskirties įrangai, jūros, oro bei sausumos karinėms pajėgoms stiprinti, taip pat greitosios medicinos pagalbos įrangai.

Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

Europos investicijų bankui (EIB) Lietuvai skolinant 300 mln. eurų gynybos projektams finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad paskolos linija bus skirta dvigubos paskirties įrangai, jūros, oro bei sausumos karinėms pajėgoms stiprinti, taip pat greitosios medicinos pagalbos įrangai.

REKLAMA
0

„Paskolos sutartis bus panaudota keletui pagrindinių krypčių, tarp kurių yra laivyno infrastruktūros plėtra, oro pajėgų infrastruktūros vystymas, sausumos pajėgų infrastruktūra, taip pat logistika, greitosios medicinos pagalbos ir kitos įrangos įsigijimas“, – sutarties pasirašymo renginyje penktadienį Vilniuje sakė K. Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lėšos eina į septynias pagrindines kryptis“, – pridūrė jis.

K. Vaitiekūnas ir EIB viceprezidentas Karlas Nehammeris (Nehameris) penktadienį pasirašė 300 mln. eurų paskolos sutartį Lietuvos gynybos projektų ir kitų reikmių finansavimui.

REKLAMA
REKLAMA

K. Nehammerio teigimu, skolindama lėšas EIB padeda Lietuvai stiprinti jos gynybą ir saugumą.

„Paskola remia investicijas į medicinos transportą, uosto katerius, infrastruktūrą, logistiką, pratybas, (...) stiprins Lietuvos pasirengimą gynybai“, – spaudos konferencijoje kalbėjo K. Nehammeris. 

REKLAMA

Pasak jo, paskola taip pat yra „dalis platesnio masto EIB pastangų finansuoti Lietuvos krašto apsaugą, kuriai, EIB atstovo teigimu, bankas šiemet jau skyrė 1 mlrd. eurų.

Pasak K. Vaitiekūno, Lietuva yra pirmoji ES valstybė, su EIB sutarusi dėl finansavimo dvigubos paskirties prekėms po to, kai kovą EIB direktorių valdyba išplėtė finansavimo sąlygas, kad jos apimtų ir projektus, skirtus karinei paskirčiai, pavyzdžiui, kareivinėms, saugykloms, bepiločiams orlaiviams, sraigtasparniams, radarams ir panašiai.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai išties žymi ganėtinai didelį lūžį visoje Europos Sąjungos finansavimo filosofijoje“, – pabrėžė finansų ministras.

EIB šiemet birželį patvirtino suteiksiantis Lietuvai 540 mln. eurų lengvatinio kredito limitą – jis skirtas Vokietijos brigadai statomo Rūdninkų karinio miestelio statybai, kai bus pasirašomos sutartys su rangovais. 

„Pasirašomas antrasis finansavimo paketas, šiek tiek smulkesnės skirtingos dvigubos paskirties įrangos finansavimui“, – kalbėjo ministras. 

K. Vaitiekūno teigimu, kitąmet Lietuva skolinsis apie 10 mlrd. eurų, o valstybės biudžeto deficitas sieks apie 6 mlrd. eurų.

„Skolinimasis yra turbūt pagrindinis instrumentas finansuojant modernius iššūkius, su kuriais susiduriame“, – teigė ministras.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų