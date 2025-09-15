„Lidl“ prekybos tinklas keičia vadovą

M. Dokozičius savo karjerą „Lidl“ pradėjo 2002 metais Vokietijoje, dirbo regiono pardavimų vadovu, vėliau įmonių grupės Pirkimų tarnyboje.
Po to karjerą tęsė Kroatijoje, daugiau nei 4 metus vadovavo šioje šalyje veikiančiai „Lidl“ bendrovei. Nuo 2013 iki 2015 metų vadovavo „Lidl“ bendrovei Portugalijoje, vėliau, iki 2018 metų, buvo „Lidl“ prekybos tinklo Vokietijoje vadovu. Po kelerių metų dabar jis vėl sugrįžta į „Lidl“. „Po daugiau nei 20 metų „Lidl“ ir beveik 9 metų darbo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, vadovavimą bendrovėms perduodu itin patyrusiam ir puikiai pažįstamam kolegai, kuris ir toliau tęs ilgalaikės augimo strategijos įgyvendinimą.
Dirbdamas Kaune, vėliau Rygoje ir Taline, o pastaruoju metu ir Vilniuje, jaučiausi kaip namuose. Vis dėl to nusprendžiau sugrįžti į Lenkiją ir ten tęsti savo profesinį kelią“, – pranešime cituojamas M. Urbanskis. „Lidl“ vadovo Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje pareigas perėmęs M. Dokozičius ketina pratęsti „Lidl“ sėkmės istoriją šiose šalyse. „Tikiu, kad stipri „Lidl“ komanda ir strategija bei efektyvi veikla visose trijose Baltijos šalyse užtikrins tolimesnę veiklos plėtrą, ir noriu prisidėti prie šios sėkmės“, – sakė M. Dokozičius. Rugsėjo pabaigoje „Lidl“ bendrovių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Operacijų vadovas ir valdybos narys Konradas Zukiewiczius sugrįš į Lenkiją, kur tęs savo karjerą šioje šalyje veikiančioje „Lidl“ bendrovėje. O nuo spalio 1 dienos Operatyvinės veiklos tarnybos vadovu ir valdybos nariu Baltijos šalyse taps iki šiol „Lidl“ Lenkijoje dirbęs Januszas Wlodarczykas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!