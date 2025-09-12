„Lidl“ keičia darbo laiką: šios parduotuvės dirbs trumpiau

Rudenį ir žiemą dalies parduotuvių darbo laikas sutrumpės valanda vakare – vietoj 23 val., parduotuvės baigs darbą 22 valandą.
Kai kur parduotuvės pirkėjų lauks valanda vėliau ryte – vietoj 7 val., jos darbą pradės 8 val. ryte. Nuo rugsėjo 1 dienos rudens darbo laiko pokyčiai jau įsigaliojo „Lidl“ parduotuvėje Palangoje.
Vasaros sezonu ši parduotuvė dirbo nuo 7 iki 24 val., o prasidėjus rudens sezonui, pirkėjai pajūrio mieste apsipirkti gali nuo 8 iki 22 valandos. „Parduotuvių darbo laikas ir informacija apie jį yra itin svarbi informacija visiems klientams, tad norime priminti, kad dalyje „Lidl“ parduotuvių pokyčiai įsigalios jau nuo pirmadienio. Rudens sezonu, kai keičiasi klientų apsipirkimo įpročiai, optimizuojame parduotuvių darbo laiką pagal klientų aktyvumą, kad geriau prisitaikytume prie jų poreikių.
Mūsų tikslas – užtikrinti patogų apsipirkimą už žemą „Lidl“ kainą ir sklandų aptarnavimą visiems klientams. Pasitikrinti konkrečios parduotuvės darbo laiką galima mūsų interneto svetainėje arba „Lidl Plus“ programėlėje“, – pranešime cituojamas „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Šiuo metu Vokiečiams priklausanti bendrovė „Lidl Lietuva“ valdo 82 parduotuvės 29-iuose šalies miestuose.
