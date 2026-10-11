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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kultūros ministerija prašo 7,3 mln. eurų

2026-10-11 11:01 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 11:01
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Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 mln. eurų.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7,3 mln. eurų.

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„Finansų ministerijai yra pateiktas 7,3 mln. eurų papildomas 2027–2029 metų valstybės biudžeto lėšų poreikis šiam projektui įgyvendinti, šiuo metu vyksta derybos dėl biudžeto“, – teigiama Kultūros ministerijos atsakyme BNS.

Pastatą jau kurį laiką iš Kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė.

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Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybe bus sprendžiama, kai bus aiškūs patvirtinti asignavimai kultūros sričiai.

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Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus savo „Facebook“ paskyroje yra teigęs, jog pasiūlymas perimti komplekso kontrolę pateiktas matant, kad pastatas „toliau nyksta, o pradėtas projektavimas, Kultūros ministerijai neskyrus finansavimo, nutrauktas“.

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Kultūros ministras Lukas Alsys interviu BNS yra sakęs „dedantis visas pastangas“, kad finansavimas pašto kompleksui vienaip ar kitaip būtų rastas.

Protokolą pasirašė dar 2022-ųjų liepą

Dėl Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija ketinimų protokolą pasirašė dar 2022-ųjų liepą.

2024 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ministerijai pavaldžiu Kultūros infrastruktūros centru. Šis pradėjo rengti techninį sutvarkymo projektą, o savivaldybė parengė įveiklinimo koncepciją.

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Pagal ją pastate numatyta įkurti Klaipėdoje gimusio mokslininko, astronomo Frydricho Wilhelmo Augusto Argelanderio (Fridricho Vilhelmo Argelanderio) meno ir mokslo centrą.

Uostamiesčio centre esančiame pastate iki 2019 metų rudens veikė paštas. Dabar jis stovi tuščias.

Klaipėdos paštas – architekto Hermanno Shoedės (Hermano Šiodės) suprojektuotas ir 1893 metais pastatytas neogotikinio stiliaus pastatų kompleksas.

indeliai.lt

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