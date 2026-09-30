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Grožinės literatūros vertėjoms Merkevičiūtei ir Sandrak įteiktos Šv. Jeronimo premijos

2026-09-30 17:32 / šaltinis: ELTA
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2026-09-30 17:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienį minint Tarptautinę vertėjų dieną, Kultūros ministerijoje grožinės literatūros vertėjoms Austėjai Merkevičiūtei ir Tiiu Sandrak įteiktos šiųmetės Šv. Jeronimo premijos.

Grožinės literatūros vertėjoms Merkevičiūtei ir Sandrak įteiktos Šv. Jeronimo premijos(Nuotr. Kultūros ministerijos)

Trečiadienį minint Tarptautinę vertėjų dieną, Kultūros ministerijoje grožinės literatūros vertėjoms Austėjai Merkevičiūtei ir Tiiu Sandrak įteiktos šiųmetės Šv. Jeronimo premijos.

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Šv. Jeronimo premija vertėjai A. Merkevičiūtei šiemet skirta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus, svarų indėlį į šių sričių lietuviškos terminijos formavimą, įsipareigojimą vokiečių literatūros klasikai, persų poezijos atvėrimą lietuviškai skaitančiai auditorijai ir aukščiausius vertimo standartus.

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T. Sandrak premija įvertinta už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros ir dramaturgijos vertimus į estų kalbą, indėlį tiesiant tiltus tarp Lietuvos ir Estijos literatūros skaitytojų ir teatro žiūrovų bei Lietuvos kultūros sklaidą Estijoje.

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Bibliją į lotynų kalbą išvertusio ir vertėjų globėju laikomo Šv. Jeronimo premijos Lietuvoje teikiamos nuo 2005 metų.

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Laureates ir vertėjų bendruomenę pasveikinęs kultūros viceministras Tomas Juočys pabrėžė ypatingą šios profesijos svarbą ir atkreipė dėmesį į vertimą kaip pašaukimą, reikalaujantį daugiau nei vien mechaninio žodžių perkėlimo iš vienos kalbos į kitą.

„Vertėjo darbas – tai gebėjimas giliai perprasti autoriaus laikmetį, kontekstą ir emociją. Jūsų vaidmenį drąsiai galima lyginti su režisieriaus darbu: kaip jis paverčia tekstą suprantamu ir artimu auditorijai, taip jūs transformuojate prasmę, kad ji taptų suvokiama ir išgyvenama kitose kultūrose. Jūs esate tarsi nematomi meistrai, kurie tiesia tiltus virš kalbinių prarajų, leisdami mums pažinti tai, kas be jūsų liktų nesuprasta“, – ministerijos išplatintame pranešime cituojamas T. Juočys.

Premija lietuvių literatūros vertėjui kasmet skiriama už profesionalius ir meniškus lietuvių literatūros grožinių bei humanitarinių kūrinių vertimus iš lietuvių kalbos, už indėlį į tarptautinius kultūros mainus bei lietuvių literatūros sklaidą ir populiarinimą kitose šalyse.

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