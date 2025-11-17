 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Kelininkai ruošiasi žiemai: nusprendė, kad barstytvus vadins „Pabarstuku“, „Šaltibarščiu“ ir „Druskiu“

2025-11-17 16:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 16:09

Iškritus pirmam sniegui, „Kelių priežiūra“ skelbia baigusi pirmą kartą Lietuvoje surengtą barstytuvų vardų konkursą ir pristato penkis vardus, kurie netrukus papuoš barstytuvus skirtinguose Lietuvos regionuose.

Kelių barstytuvas

2

Konkursas vyko dviem etapais ir sulaukė itin didelio visuomenės įsitraukimo, rašoma bendrovės pranešime.

Pirmojo etapo metu gyventojai aktyviai teikė savo idėjas – per dvi savaites gauta daugiau kaip tūkstantis vardų pasiūlymų iš visos Lietuvos.

Speciali bendrovės komisija, įvertinusi kūrybiškumą, originalumą ir ryšį su žiemos kelių priežiūra, atrinko 20 vardų, kurie pateko į antrąjį etapą.

Susumavus rezultatus, paaiškėjo penki daugiausia balsų surinkę vardai. Daugiausia balsų surinko „Pabarstukas“ – 236. Antroje vietoje liko „Šaltibarstis“ su 204 balsais. Trečioje vietoje – „Druskius“, surinkęs 149 balsus. Ketvirtoje vietoje atsidūrė „Barstūnas“ (125 balsai), o penktąją vietą užėmė „Žiaurē graži žėima!“, pelniusi 93 balsus.

Kiti siūlyti vardai taip pat sulaukė palaikymo: „Druskomobilis“ (74 balsai), „Ledo siaubas“ (68 balsai), „Sniegius Barstys“ (67 balsai), „Snieguolis“ (66 balsai), „Ledlaužis“ (65 balsai), „Gal druskos?“ (64 balsai), CTRL+Druska+Delete (62 balsai), „Žiemos sargas“ (57 balsai), „Druskytė“ (52 balsai), „Šerkšnys“ (50 balsų), „Ledinukas“ (47 balsai), „Žiemos labubu“ (37 balsai), „Žieminukas“ (36 balsai), „Šaltukas“ (27 balsai), „Brr, kaip šalta“ (26 balsai).

„Kelių priežiūra“ dėkoja visiems, kurie teikė savo idėjas ir aktyviai balsavo už barstytuvų vardus. Pasak bendrovės atstovų, konkurso rezultatai parodė, kad žiemos kelių priežiūros tema visuomenei yra artima ir įdomi, o gyventojų pasiūlyti vardai atskleidė kūrybišką požiūrį ir brandų kelių priežiūros bei žiemos technikos specifikos suvokimą. Konkurso metu išrinkti vardai barstytuvus papuoš artimiausiu metu.

„Pabarstukas“, „Šaltibarstis“, „Druskius“, „Barstūnas“ ir „Žiaurē graži žėima!“ dirbs skirtinguose Lietuvos regionuose, taip pat ir intensyviausiuose valstybinės reikšmės kelių ruožuose. Apie jų pasirodymą keliuose bus pranešta papildomai.

