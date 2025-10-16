Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kaune uždaromas restoranas „Amber Grill“

2025-10-16 09:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 09:37

Uždaromas vienas iš dviejų Kaune veikiančių restoranų „Amber Grill“, rašo portalas „Delfi“.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

0

Kaip portalui sakė šio verslo savininkas Linas Lisauskas, uždaryti Tvirtovės gatvėje esantį restoraną paskatino nesėkmingi bandymai jį atgaivinti.

„Uždarome, nes nepelningai, nuostolingai tas padalinys dirbo. Bandėme dar tempti su vienu kitu sprendimu kurį laiką, tačiau tiesiog netikslinga buvo taip dirbti“, – „Delfi“ sakė L. Lisauskas.

Jis taip pat pažymėjo, kad sudėtingą laiką restoranas išgyveno ir dėl prastėjančios situacijos maitinimo sektoriuje.

„Blogyn – situacija sektoriuje, tame, kad labai brangsta, ypač jautiena, auga atlyginimai, darbuotojų trūksta. Bet čia jau turbūt kaip ir visoje Lietuvoje, kaip ir pas visus. O ir per daug kelti kainų negali, klientai daugiau neateina, o konkuruoji su visokiomis valgyklomis, kurios kažkokiu būdu sugeba pigiai maitinti. Dar ir didieji tinklai duoda savo“, – pridūrė „Amber Grill“ savininkas.

Amerikietiškos virtuvės restoranas Tvirtovės gatvėje buvo atidarytas 2013 metų rugsėjį.

