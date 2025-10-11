Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Paragavo maisto garsiame virtuvės šefo Oliverio restorane ir rėžė be užuolankų: už taurę vyno – 20 eurų

2025-10-11 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 17:00

Christopheris Sharp, britų žurnalistas, apsilankė Londono centre esančiame visame pasaulyje garsaus šefo Jamie Oliverio restorane „Catherine St“, ir išpasakojo visą tiesą apie savo patirtį.

Džeimio Oliverio restoranas (nuotr. SCANPIX/Instagram)
8

Christopheris Sharp, britų žurnalistas, apsilankė Londono centre esančiame visame pasaulyje garsaus šefo Jamie Oliverio restorane „Catherine St“, ir išpasakojo visą tiesą apie savo patirtį.

0

Jamie Oliveris neabejotinai yra vienas žinomiausių ir labiausiai vertinamų šefų Didžiojoje Britanijoje.

 Anksčiau jis parašė kelis pasauliniais hitais tapusius bestselerius – receptų knygas, tačiau jo restoranų imperija nebuvo tokia sėkminga – 2019 m. žlugo „Jamie's Italian“ tinklas, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Restoranas „Jamie Oliver Catherine St“
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Restoranas „Jamie Oliver Catherine St“

Žurnalistas apsilankė vieninteliame Jamie Oliverio JK restorane 

Šiandien garsiam šefui priklauso tik vienas restoranas Jungtinėje Karalystėje – „Jamie Oliver Catherine St“ Covent Garden rajone, Londone, su 4,4 balo įvertinimu Google platformoje, remiantis daugiau nei 1 400 atsiliepimų.

Christopheris nusprendė apsilankyti šiame restorane penktadienio vakarą, kad pamatytų jį pačiame vakarienės „bume“.

Restoranas, kurį kai kurie vadina Jamie Oliverio „sugrįžimu“, buvo atidarytas 2023 m. pabaigoje, bendradarbiaujant su teatro impresaru Andrew Lloyd Webberiu. Tačiau ką šis restoranas turi bendro su teatru?

Ogi jis yra įsikūręs vos kelios minutės pėsčiomis nuo kelių didžiųjų teatrų ir garsiojo Covent Garden aikštės, esančios vienoje pagrindinių Londono turistinių gatvių.

Neva buvo tikimasi, kad šis Jamie Oliverio restoranas taps vieta, kur lankytojai apsilankys prieš ar po spektaklio.

„Tačiau klausimas išlieka: ar verta rinktis šį restoraną, net jei po vakarienės neplanuojate eiti į operą ar šokių pasirodymą?“ – klausimą iškelia žurnalistas.

Restorano interjeras

Pirmas įspūdis, anot Christopherio, buvo teigiamas – restoranas atrodė gyvas ir jaunatviškas, su moderniu dekoru, kurį puošia žymių kūrėjų paveikslai.

„Šis interjeras siekia atspindėti energiją ir gyvybingumą, panašų į kai kurias Andrew Lloyd Webberio spektaklių produkcijas. 

Aptarnavimas buvo greitas, padavėjai draugiški, pasirengę atsakyti į klausimus apie alergenus ir tinkamiausius vynus“, – toliau pasakoja žurnalistas. 

Tačiau, pasak Christopherio, ties čia dauguma teigiamų įspūdžių ir baigėsi.

Pagrindinis patiekalas

Pasiūlytas maistas, anot žurnalisto, nebuvo itališkas – jis labiau atspindėjo Jamie Oliverio britišką kulinarinę karjerą, įkvėptą patiekalų, kuriuos šefas valgė savo tėvų senojoje smuklėje Essekse.

Christopheris pasirinko dviejų patiekalų vakarienę, kurią nusprendė užbaigti dvigubu espresso.

„Kadangi tą vakarą nevairavau, prie užsakymo pridėjau ir taurę raudono vyno, kuris turėjo derėti prie jautienos pyrago su garstyčių koše, kaulo čiulpų padažu ir raudonojo vyno padažu. Vynas – Petrolo „Torrione“ 2021 – buvo pristatytas kaip vienas Jamie mėgstamiausių ir geriausias pasirinkimas pyragui“, – toliau pasakojo jis.

Tačiau, anot Christopherio, pyragas su koše buvo gana blankus:

„Galbūt žalumynų trūkumas sumažino patiekalo įspūdį. Dar labiau nustebino vyno kaina – taurė kainavo 17 svarų, nors pats vynas nebuvo kažkuo ypatingas.

Maistas buvo valgomas, bet visą patirtį galima apibendrinti kaip nusivylimą.“

Desertas

Desertai, tiesa, pasirodė žymiai geresni.

Dėl nedidelio nesusipratimo užsakymo metu Christopheris netyčia užsakė du desertus, iš kurių vieną restoranas jam padovanojo.

Patiekti buvo du: pirmasis buvo obuolių pyragas su razinomis ir romu, pagamintas iš aukso spalvos sluoksniuotos tešlos, cinamoninio cukraus bei patiektas su veganiškais vaniliniais ledais, o antrasis buvo vadinamasis „Eve’s Pudding“ – garintas biskvitas su britišku obuolių kompotu ir vaniliniu kremu.

Iš jų, anot žurnalisto, „Eve’s Pudding“ buvo daug geresnis pasirinkimas – minkšta „kempinė“, kremas ir obuolių kompotas suteikė malonų skonį, priešingai nei obuolių ir razinų pyragas su romu, kuris buvo pernelyg saldus ir priminė nepavykusią „McDonald’s“ obuolių pyrago kopiją.

Galutinės mintys ir vertinimas

Christopherio nuomone, „Jamie Oliver Catherine St“ siūlo valgomą, bet „pamirštamą“ maistą – iš restorano galima išeiti su gerais prisiminimais tik apie malonų aptarnavimą:

Verslo prasme, restoranas, matyt, išliks populiarus dėl prestižinės vietos ir pavakarieniauti ateinančių teatro lankytojų. Bet nors šis maistas turi stilių, jis neturi esmės.“

Vertinimas: 6/10

Sąskaitos suma: 66.67 €

Išskaidymas:

Jautienos pyragas: 27.65 €

Obuolių pyragas su razinomis ir romu: 8.05 €

„Eve’s Pudding“: 0 € (įtrauktas, bet kaina nenurodyta)

Dvigubas espresso: 4.03 €

Petrolo „Torrione“ 175ml: 19.59 €

Aptarnavimo mokestis: 7.42 €

