Kasmetinis automobilių mokestis: pasakė, ar įves Lietuvoje dėl gautų rekomendacijų

Lietuvių automobilių parkas yra taršus ir vienas iš seniausių visoje Europoje. Kelionės mašinomis – brangesnės nei viešuoju transportu. Be to, savo naftos ar dujų neturime, tad didelė dalis mūsų pinigų, sumokamų už degalus, iškeliauja svetur – pvz., Saudo Arabijai šiemet jau sumokėjome per 1 mlrd. eurų.