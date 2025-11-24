 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kakavos pupelių kaina toliau krenta – pasiekė žemiausią ribą per 1,5 metų

2025-11-24 15:26 / šaltinis: BNS
2025-11-24 15:26

Kakavos pupelių ateities sandorių kaina toliau mažėja dėl duomenų, rodančių dideles tiekimo apimtis į Dramblio Kaulo Kranto – didžiausios pasaulyje kakavos gamintojos – uostus, skelbia „Bloomberg“.

Kakava (Nuotr. spaudos pranešimo)

1

Kakavos pupelių ateities sandorių kaina Niujorko prekių biržoje pirmadienį pasiekė 4878 dolerių už toną – žemiausią lygį nuo praėjusių metų vasario.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot „Bloomberg“, kakavos siuntos į Dramblio Kaulo Kranto eksporto uostus trečią savaitę iš eilės viršija 100 tūkst. tonų.

„Rinka tokio tiekimo iš esmės tikėjosi“, – agentūrai komentavo Andrew Moriarty (Endriu Moriartis) iš „Expana“.

Pasak jo, artimiausiomis savaitėmis rodikliai turėtų kiek sumažėti, o kitų metų pirmąjį ketvirtį pasiekti praėjusių metų lygį.

indeliai.lt

