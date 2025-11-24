Kakavos pupelių kaina toliau krenta – pasiekė žemiausią ribą per 1,5 metų

Kakavos pupelių ateities sandorių kaina Niujorko prekių biržoje pirmadienį pasiekė 4878 dolerių už toną – žemiausią lygį nuo praėjusių metų vasario.
Anot „Bloomberg“, kakavos siuntos į Dramblio Kaulo Kranto eksporto uostus trečią savaitę iš eilės viršija 100 tūkst. tonų.
„Rinka tokio tiekimo iš esmės tikėjosi“, – agentūrai komentavo Andrew Moriarty (Endriu Moriartis) iš „Expana“.
Pasak jo, artimiausiomis savaitėmis rodikliai turėtų kiek sumažėti, o kitų metų pirmąjį ketvirtį pasiekti praėjusių metų lygį.