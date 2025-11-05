SADM: kitų metų biudžete trūksta lėšų tam tikroms paslaugoms

„Finansavimas yra nepakankamas ir jis nepakankamas ne pirmais, antrais ar trečiais metais, (…) stebiu tą tendenciją jau senokai“, – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto (SRDK) posėdyje trečiadienį kalbėjo SADM Ekonomikos departamento vadovė Jūratė Dringelienė.
Planuojama, kad kitais metais valstybės biudžeto asignavimai asmenų su negalia socialinei globai sudarys 140,6 mln. eurų, šiai sričiai trūksta apie pusės šimto milijonų eurų.
„Mano nuogąstavimas, kad 2025 m. yra pirmi metai, kai mes tiek socialinę globą, tiek individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensavimą jau prašome kompensuoti iš valstybės vardu skolintų lėšų, nes tiesiog nebeišsitenkame, (…) kituose metuose irgi matome tą pačią tendenciją“, – teigė SADM atstovė.
Skaičiuojama, kad 2026-aisiais valstybės biudžete taip pat trūks lėšų darbo užmokesčiui didinti.
Anot J. Dringelienės, kitais metais darbo užmokestis SADM valdomose įstaigose didės „labai neženkliai“ – 0,3 proc. lyginant su šiais metais, tai susiję su minimalios mėnesinės algos (MMA), kai kurių bazinių darbo užmokesčio dydžių augimu.
J. Dringelienės teigimu, atmetus socialinės globos įstaigas, ministerijos institucijų atlyginimams biudžete kitais metais numatytas apie 1,8 mln. eurų finansavimas, nors vien darbo užmokesčio koeficientų padidinimui buvo įvardintas apie 9,2 mln. eurų poreikis.
„Deja, poreikis buvo netenkintas, kalbėjome ir su Finansų ministerija, kaip šį klausimą galima būtų išspręsti. Nes, žiūrint į darbo rinką, tokios tendencijos, kad yra labai sunku pritraukti darbuotojus į viešąjį sektorių, nes mes lygiai taip pat turime konkuruoti, turime atlyginimus jiems kelti, yra ta pati infliacija“, – aiškino ji.
SADM atstovės teigimu, kitais metais biudžete apie 46,5 mln. eurų mažėja Užimtumo didinimo programos finansavimas, o tai didžiąja dalimi susiję su mažesnėmis Europos Sąjungos (ES) numatytomis struktūrinėmis lėšomis.
Anot viceministrės Aušros Putk, nors lėšų šiai programai numatyta mažiau, finansavimas bus užtikrintas kitų sričių lėšomis.
„Vertinant holistiškai, iš kitų sričių ateina tas prisidėjimas prie užimtumo paskatinimo“, – kalbėjo viceministrė.
Šiuo metu 2026-2028 metų laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai.
Biudžeto projektas po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.
