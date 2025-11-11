 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apklausa: finansinį nerimą Lietuvoje patiria 64 proc. jaunų suaugusiųjų

2025-11-11 15:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 15:01

Bent kelis kartus per mėnesį finansinį nerimą jaučia 64 proc. jaunų (18–29 m.) Lietuvos gyventojų, rodo „Swedbank“ užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa.

Pinigai, eurai, grynieji, moneta (Fotodiena.lt)

Bent kelis kartus per mėnesį finansinį nerimą jaučia 64 proc. jaunų (18–29 m.) Lietuvos gyventojų, rodo „Swedbank“ užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa.

REKLAMA
0

„Nors finansinis nerimas yra ganėtinai plačiai paplitęs tarp jaunų žmonių, gera žinia ta, kad jį bent kelissyk per mėnesį nurodo patiriantys 7 proc. punktais mažiau respondentų nei 2023 m., kada pirmą kartą uždavėme šį klausimą“, – pranešime teigia „Swedbank“ Finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos teigimu, kiek geresnį rezultatą nei 2023 m. lėmė augantis vidutinis atlyginimas, taip pat sumažėjęs nedarbo lygis.

REKLAMA
REKLAMA

Apklausos duomenimis, savo poreikiams ir norams įgyvendinti dauguma (68 proc.) jaunų suaugusiųjų norėtų gauti bent 1,5 tūkst. eurų ir didesnę sumą siekiančias pajamas. 

REKLAMA

Tačiau, kaip rodo „Swedbank“ klientų duomenys, 69 proc. šio amžiaus gyventojų pajamos yra mažesnės nei 1,5 tūkst. eurų. Tuo metu 41 proc. jaunų suaugusiųjų pajamos per mėnesį siekia iki 1 tūkst. eurų, o 28 proc. uždirba iki 1,5 tūkst. eurų siekiančią sumą. 

Didesnes – 1,5–2 tūkst. eurų – pajamas gauna 15 proc. jaunų žmonių, taip pat tokia pat dalis uždirba daugiau nei 2 tūkst. eurų per mėnesį.

REKLAMA
REKLAMA

Apklausa atskleidė, kad 18–29 m. amžiaus grupės Lietuvos gyventojų išlaidoms įtaką daro socialinis kontekstas. Pavyzdžiui, 3 iš 4 jaunų suaugusiųjų yra susidūrę su situacijomis, kai būdami su draugais ar artimaisiais išleido daugiau pinigų nei galėjo sau leisti. Taip pat 4 iš 10 respondentų nurodė, kad yra įsigiję socialiniuose tinkluose matytų prekių ar paslaugų, kurių negalėjo sau leisti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, atliktas tyrimas rodo, jog 45 proc. jaunų suaugusių be pajamų pragyventų vieną mėnesį ar trumpiau. Iki 3 mėnesių pajamų dydžio finansines atsargas nurodė turintys 29 proc. jaunuolių, o likusieji 26 proc. teigė sukaupę daugiau nei 3 mėnesių pajamų dydžio santaupų.

Reprezentatyvų šalies gyventojų tyrimą šių metų rugsėjo 29–spalio 14 d. atliko nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 1 013 Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 29 metų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų