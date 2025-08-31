Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija siūlo mokėti mažesnius dienpinigius

2025-08-31 14:55 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 14:55

Finansų ministerija siūlo mokėti mažesnius dienpinigius tais atvejais, kai komandiruotė užtrunka trumpiau nei pusę darbo dienos – iki keturių valandų. 

Pinigai (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

Finansų ministerija siūlo mokėti mažesnius dienpinigius tais atvejais, kai komandiruotė užtrunka trumpiau nei pusę darbo dienos – iki keturių valandų. 

0

„Logiška, kad jei komandiruotė trunka trumpiau nei pusę darbo dienos, gali būti mokama mažiau nei 50 proc. maksimalių dienos dienpinigių“, – BNS sakė ministerija, neturinti duomenų, kiek komandiruočių trunka trumpiau nei keturias valandas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasiūlymą dėl tokios išimties pateikusi nustatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) sako, kad pagal šiuo metu galiojančią tvarką, net ir tais atvejais, kai darbuotojo komandiruotė konkrečią dieną trunka labai trumpai – pavyzdžiui, grįžtama iš komandiruotės 30–45 minučių po vidurnakčio – darbdavys gali mokėti mažesnius dienpinigius, tačiau visais atvejais dienpinigiai negali būti mažesni nei 50 proc. nustatyto maksimalaus dienpinigių dydžio.

„Atsižvelgiant į tai, kad pasitaiko atvejų, kai darbuotojas komandiruotėje tą dieną faktiškai praleidžia itin trumpą laiką, kuris dažnai nelemia darbuotojui reikšmingų papildomų išlaidų, tokio dydžio dienpinigių mokėjimas nebūtų visai proporcingas“, –  nurodoma SADM pateiktame pokyčių komentare.   

Pasak ministerijos, atvejų, kai darbuotojai grįžta iš komandiruotės tam tikrą laiką po vidurnakčio, pasitaiko gana dažnai. 

SADM sako, kad šiuo klausimu tiek ji, tiek Valstybinė darbo inspekcija sulaukia nemažai paklausimų. 

