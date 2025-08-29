Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kainos Baltijos šalių mažmeninėje degalų rinkoje pastarąją savaitę keitėsi skirtingai

2025-08-29 15:33 / šaltinis: BNS
2025-08-29 15:33

Kainos Baltijos valstybių mažmeninėje degalų rinkoje pastarąją savaitę keitėsi skirtingai – Lietuvoje – mažėjo, Latvijoje – tik dyzelino, o Estijoje buvo stabilios, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Degalų pylimas BNS Foto

Kainos Baltijos valstybių mažmeninėje degalų rinkoje pastarąją savaitę keitėsi skirtingai – Lietuvoje – mažėjo, Latvijoje – tik dyzelino, o Estijoje buvo stabilios, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

0

Pigiausias benzinas ir brangiausias dyzelinas – Lietuvoje, pigiausias dyzelinas - Latvijoje, brangiausias benzinas – Estijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nukrito nuo 1,429 iki 1,409 euro, o Rygoje ir Taline nepakito – atitinkamai 1,464 euro ir 1,649 euro.

98 markės benzino litras rugpjūčio 29-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,498 euro, 1,534 euro ir 1,709 euro.

Dyzelino litras per savaitę Lietuvos sostinėje atpigo vidutiniškai nuo 1,509 iki 1,489 euro, Latvijos – nuo 1,464 iki 1,454 euro. Vidutinė kaina Estijos sostinėje – tokia pati kaip ir prieš savaitę 1,479 euro už litrą.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

