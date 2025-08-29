Kainos Baltijos šalių mažmeninėje degalų rinkoje pastarąją savaitę keitėsi skirtingai

Pigiausias benzinas ir brangiausias dyzelinas – Lietuvoje, pigiausias dyzelinas - Latvijoje, brangiausias benzinas – Estijoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nukrito nuo 1,429 iki 1,409 euro, o Rygoje ir Taline nepakito – atitinkamai 1,464 euro ir 1,649 euro.
98 markės benzino litras rugpjūčio 29-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,498 euro, 1,534 euro ir 1,709 euro.
Dyzelino litras per savaitę Lietuvos sostinėje atpigo vidutiniškai nuo 1,509 iki 1,489 euro, Latvijos – nuo 1,464 iki 1,454 euro. Vidutinė kaina Estijos sostinėje – tokia pati kaip ir prieš savaitę 1,479 euro už litrą.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
