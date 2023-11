Juodai geri „Lidl“ Juodojo penktadienio pasiūlymai – iki pat sekmadienio

REKLAMA

Tikra Juodojo penktadienio išpardavimo pažiba – didžiulė, beveik 8 litrų talpos „Gourmetmaxx“ dviejų kamerų karšto oro gruzdintuvė, kainuosianti 129,90 Eur, arba net 40 Eur pigiau. Išmanus konvekcinės orkaitės, grilio ir gruzdintuvės derinys idealiai tinka maistui ruošti su mažai riebalų ir kvapų, o net 2400 W galia leis vienu metu greitai ir skaniai paruošti net du skirtingus patiekalus.

Jei jau galvojate apie artėjančių švenčių stalą ir jo gardumynus, už 44,90 Eur (net 35 proc. pigiau) verta įsigyti „Silvercrest“ vakuumavimo aparatą. Jis – nepamainomas tiek šviežių maisto produktų konservavimui, tiek ir būsimiems patiekalams reikalingų ingredientų marinavimui. Be to, jam taikoma net 3 metų garantija. Žinoma, kartu su aparatu pravers ir vakuumavimui skirta plėvelė: perkant 2 ar daugiau jos ritinėlių, kiekvienam bus pritaikyta 30 proc. nuolaida.

Kalėdines vaišes paruošti padės ir 400 W galingumo „Bosch“ rankinis maišytuvas, kainuosiantis net trečdaliu pigiau – tik 29,90 Eur. Be abejo, ištikimoji virtuvės pagalbininkė – keptuvė. Tik šį juodąjį savaitgalį, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, 24 cm skersmens „Salter“ aliumininė keptuvė, atspari įbrėžimams, trinčiai ir korozijai, kainuos tik 13,99 Eur. Beje, jos patobulinta danga – nepridega.

Jūsų virtuvę neabejotinai atnaujins ir papuoš stilingas viensvirtis plautuvės maišytuvas „Livarno Home“. Dviejų rūšių maišytuvas turi lengvai prižiūrimus purkštukus su minkšta danga ir antikalkine sistema. Šis praktiškas, išmanus ir taupus maišytuvas, kuriam suteikiama net 5 metų garantija, bus jūsų tik už 49,90 Eur.

Virtuvės ar vonios spintelę papildyti verta ir kokybiška „W5“ buitine chemija bei valymo priemonėmis. Išskirtinai tik šį penktadienį, lapkričio 24 d., atsidarius „Lidl Plus“ programėlę, „W5“ prekių ženklo produkcija kainuos net trečdaliu pigiau. Atkreipkite dėmesį, kad ši nuolaida galios ir „W5“ automobilių priežiūros priemonėms.

Mėgstantieji kavą pagardinti pienu, apsidžiaugs įsigiję „Silvercrest“ pieno putų plakiklį. Net 4 programas palaikantį prietaisą įsigysite 27 proc. pigiau – vos už 17,99 Eur. O jei kava norėtumėte mėgautis ir iš karščiui atsparių, dviejų sluoksnių stiklo „LEONARDO“ taurių, įsigykite jų rinkinį tik už 8,99 Eur.

Juodai geri pasiūlymai – ir namų meistrams

Puikių pasiūlymų, tinkančių tiek namams, tiek dovanoms, ras ir mėgstantieji meistrauti. Mini kompresorius „Ultimate Speed“, veikiantis per 12 V jungtį, kainuos net perpus pigiau – tik 9,99 Eur. Tuo metu „Parkside“ keraminį karšto oro ventiliatorių, itin praverčiantį namų remonto darbuose, bus galima įsigyti su 37 proc. nuolaida – už 21,90 Eur. Itin galingas „Parkside Performance“ akumuliatorinio gręžtuvo–suktuvo rinkinys, kuriame – akumuliatorius, kroviklis bei grąžtai ir įvairūs antgaliai, kainuos vos 69,90 Eur. Be to, jam suteikiama net 5 metų garantija.

Energingai namų remonto darbus atlikti padės ir itin galingas – net 1200 W – „Parkside“ elektrinis kampinis šlifuoklis. Tai – universalus prietaisas, su kuriuo galėsite tiek pjauti metalą, tiek ir šlifuoti medieną – tereikės papildomai įsigyti „Parkside“ pjovimo diską arba šlifavimo padą su šlifavimo popieriaus rinkiniu, kurių kiekvienas kainuoja tik 4,49 Eur. Tai yra ketvirtadaliu pigiau nei įprasta.

Bene ryškiausias Juodojo penktadienio pasiūlymas, išskirtinai galiosiantis tik penktadienį – „Parkside“ aukšto slėgio valymo įrenginys, kuriam suteikiama 3 metų garantija. Aktyvavę specialų „Lidl Plus“ kuponą, jį įsigysite net perpus pigiau – vos už 29,95 Eur, o naujasis švaros kompanjonas puikiai tiks automobiliams, motociklams ir kitoms transporto priemonėms, taip pat terasoms bei namų fasadams valyti.

Juodai geros nuolaidos ne maisto prekėms pirkėjų laukia nuo ketvirtadienio iki pat sekmadienio visose „Lidl“ parduotuvėse 26-iuose šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.