Įspėja apie pokyčius parduotuvių kasose: nepamirškite 1 dalyko su savimi

„Pagal amžių ribojamų prekių kontrolė – ne tik įstatymų reikalavimas, bet ir mūsų, kaip prekybos tinklo, atsakomybė. Matome, kad kartais vis dar bandoma apeiti taisykles, įsigyti prekių nesulaukus įstatymuose numatyto amžiaus, todėl mūsų pareiga – rūpintis, kad tokiose situacijose būtų laikomasi nustatytos tvarkos. Imamės papildomų priemonių, kurios sumažins klaidų tikimybę ir padės išvengti nesusipratimų“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Amžiaus įvedimas – naujovė savitarnoje
Kas keičiasi? Kasoje, nuskenavus amžiumi ribojamą prekę, darbuotojas vizualiai įvertins pirkėjo amžių. Iki šiol dokumento buvo prašoma, jei pirkėjas atrodė jaunesnis nei 25 metų. Nuo spalio 1 dienos „Iki“ parduotuvėse ši amžiaus riba didėja – dokumento bus paprašyta, jei pirkėjas atrodys jaunesnis nei 30 metų.
Pirkėjams, kurie turi teisę įsigyti amžiaus cenzą turinčių prekių, tai nepatogumų nesukels. Reguliariose kasose dokumentą, jei asmuo atrodo jaunesnis nei 30 metų, patikrins kasininkas, o savitarnos kasose darbuotojas įves pirkėjo gimimo datą, tad darbuotojui skaičiuoti nebereikės. Jokie asmens duomenys nebus kaupiami ir saugomi.
„Jei atrodote jaunatviškai – sveikiname, bet tokiu atveju dokumentas bus būtinas. Kad apsipirkimas būtų kuo sklandesnis, pirkėjus kviečiame nepamiršti su savimi turėti asmens dokumento – be jo ribojamų prekių įsigyti nėra galima“, – sako G. Kitovė.
Nauja tvarka galios visoms prekėms, kurioms taikomas amžiaus cenzas. Lietuvoje alkoholinius gėrimus galima įsigyti nuo 20 metų, tabako gaminius (įskaitant ir el. cigaretes), energinius gėrimus ir loterijos bilietus – nuo 18 metų.
Ateities sprendimai jau bandomi
Tinklas ne tik stiprina prevenciją, bet ir ieško inovatyvių sprendimų šiam procesui efektyvinti – „Iki“ pirmasis iš prekybininkų dar birželį pradėjo testuoti technologiją savitarnoje, kuri su dirbtinio intelekto (DI) pagalba geba nustatyti pirkėjo amžių.
„DI gali sutrumpinti pirkėjo amžiaus patvirtinimą apie 40 proc., todėl šiuo metu kruopščiai vertiname eksperimento rezultatus ir planuojame tolimesnius žingsnius. Norime tinkamai įvertinti, ar ateityje tokia technologija galėtų padėti amžių nustatyti greičiau ir lengviau, o šiuo metu svarbiausia – įtvirtinti atsakingą praktiką, kuri leistų išvengti klaidų. Norime, kad kontrolė būtų ne tik kuo patogesnė tiek darbuotojams, tiek pirkėjams, bet ir patikima“, – pabrėžia G. Kitovė.
Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų ir yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.
