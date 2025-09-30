Galimybės, kurios įkvepia: Jūratė nuo „Iki“ parduotuvės vadovės užaugo iki prekybos direktorės

Jau keturioliktus darbo „Iki“ metus skaičiuojanti Jūratė – gyvas pavyzdys, kaip šiuolaikiniame prekybos sektoriuje galima ne tik rasti stabilų darbą, bet ir kurti sėkmingą karjerą, tobulėjant kartu su komanda ir įmone.
„Esu žmogus, kuriam kas kelerius metus reikia pokyčio, sunku įsivaizduoti save vienoje pozicijoje iki pensijos. Ir „Iki“ visada turėjo ką pasiūlyti – net kai pati to garsiai neįvardindavau. Ėmiau dirbti prekių tiekimo vadybininke, vėliau buvo pasiūlyta tapti regiono vadove, tuomet atsidūriau prekybos vadovo pozicijoje. Nuosekliai kilau aukštyn, plėsdama akiratį, prisiimdama papildomų funkcijų ir atsakomybių“, – apie savo kelią pasakoja J. Matulevičiūtė.
Pasak jos, šitiek metų vienoje įmonėje išdirbo dėl to, kad „Iki“ yra vieta, kurioje galima augti, tik reikia pačiam norėti. „Kaip su žmonėmis – kiek duodi, tiek gauni“, – įsitikinusi pašnekovė.
Siekis – kad kiekvienas įsitikintų savo stiprybėmis
Vadovauti regiono vadovams ir pusantro tūkstančio žmonių – tai ne tik iššūkis, bet ir didžiulis įpareigojimas. Sprendimai, priimami vadovų lygmenyje, nuvilnija per visą tinklą ir paliečia kiekvieną parduotuvės darbuotoją.
Jūratė pripažįsta – tai gali atrodyti sunkiausia jos darbo dalis, bet būtent ši atsakomybė ją labiausiai motyvuoja: „Tu jauti, kad tavo sprendimai keičia ne tik įmonės kryptį, bet ir gerina kasdienę darbuotojų patirtį. Tu gali padaryti pokytį. Tai labai įkvepia“.
Savo komanda Jūratė didžiuojasi labiau nei pareigomis. Pasak jos, kad ir koks geras vadovas bebūtum, tu esi tik vienetas. O būtent komanda leidžia judėti pirmyn, įgyvendinti sprendimus ir kurti pokytį. Dėl to „Iki“ daug dėmesio skiria žmonių stiprybių pažinimui – remiasi „Clifton Strengths“ metodologija, kuri kuria dar didesnį pasitikėjimą ir padeda atrasti, kur kiekvienas gali būti geriausias.
„Kai komandos nariai pamato aiškiai įvardintas savo stiprybes, tai būna įkvėpimas ir jiems patiems. Kai žmogui garsiai pasakai: „Tu esi strategas, tu moki planuoti, gali žiūrėti kelis žingsnius į priekį“, tai tampa ne tik įvertinimu, bet ir paskata dar labiau tikėti savimi bei imtis iniciatyvos“, – apie komandiškumą pasakoja Jūratė.
Juo labiau, kad darbas prekyboje yra greitas, dinamiškas ir reikalaujantis nuolatinės reakcijos. Čia reikia ne tik gebėti priimti sprendimus, bet ir rasti kūrybiškų kelių, kai standartinės taisyklės neveikia.
„Darbuotojai tikrai dažnai stebina išradingumu. Džiaugiuosi, kad mano komandos nariai perėmė įprotį ateiti ne tik su problema, bet ir su siūlomu sprendimu. Jie yra profesionalai, kurie sugalvoja, kaip veikti efektyviau, kaip padėti darbuotojams. Mano tikslas – įgalinti žmones, kad jie patys taptų savo srities šeimininkais“, – savo požiūrį dėsto Jūratė.
Tradicijos, humoras ir atvirumas
Tačiau darbas čia nėra tik skaičiai ir planai – kolektyvas puoselėja ir tradicijas. Jūratė tiki, kad bendros išvykos, pavyzdžiui, plaukimas baidarėmis, padeda pažinti vieni kitus ne tik kaip kolegas, bet ir kaip asmenybes. Tai labai svarbu – darbe praleidžiame daug laiko, tad turi supti žmonės, kuriais pasitiki. Gimtadienių pietūs, „teambuilding“ veiklos, netgi paprastas bendras juokas tampa kasdienybės vitaminais.
„Labiausiai savo komandoje vertinu tiesumą, atvirumą, ryžtą, atsakomybę, greitą reakciją ir humoro jausmą. Gyvename pašėlusiame ritme, todėl be humoro – niekur. Juokas yra geriausias vaistas. Aš pati esu tiesus žmogus, todėl vertinu, kai žmonės drįsta pasakyti tiesą, net jei ji nepatogi. Tokia įmonėje vyraujanti kultūra leidžia priimti geriausius sprendimus“, – įsitikinusi Jūratė.
Ilgą vadovavimo patirtį sukaupusi pašnekovė atvira – žinoma, pasitaiko ir klaidų darbe. Tačiau tuomet, anot jos, svarbu prisiimti atsakomybę, padaryti išvadas ir toliau eiti į priekį.
„To paties mokau ir komandą – negalima užsisukti kaip voverė rate, reikia rasti sprendimą. Planavimas ir išeičių matymas padeda išlikti tvirtam bet kokiomis aplinkybėmis. Man pačiai šaltus nervus, susikaupimą išlaikyti padeda ne tik patirtis, bet ir atsakomybės jausmas. Komandoje aš turiu būti ramybės šaltinis, o ne tas, kuris įneša chaosą“, – savo bendrą darbą kalba Jūratė.
Sklaido mitus apie prekybą
„Iki“ durys atviros tiems, kurie ryžtasi išnaudoti savo potencialą, o vadovai padeda atrasti stiprybes, įkvepia pasitikėjimo ir suteikia galimybes. Kai darbuotojas jaučia, kad jo indėlis svarbus, o idėjos išgirstamos, jis ne tik įsitraukia, bet ir tampa žmogumi, kuris pats veda kitus į priekį. Tiesa, kartais darbas prekybos srityje būna vis dar apipintas mitais, tačiau Jūratė sako – yra daug stereotipų, bet realybė kitokia.
„Įmonės pagrindas yra lojalūs darbuotojai, todėl į juos „Iki“ daug investuoja – pradedant gražiomis tradicijomis, papildomomis naudomis ir baigiant didžiulėmis galimybėmis augti, tobulėti, įgyvendinti savo ambicijas. Tik pradėjęs dirbti šioje srityje tai supranti“, – sako Jūratė.
Ją ir pačią, kai užsuka į parduotuvę kaip paprasta pirkėja, labiausiai nudžiugina atmosfera. Kai pamatai, kad darbuotojai dirba su malonumu, bendrauja su šypsena – tai jaučiasi visoje parduotuvėje, tokiose vietose jautiesi laukiamas.
„Darbuotojai – „Iki“ sėkmės pagrindas. Todėl rūpestis savo komanda, kad kiekvienas darbe jaustųsi gerai, matytų prasmę ir jaustųsi vertinamas, tikėtų savo jėgomis, yra kasdienybės esmė. Be žmonių, jų motyvacijos ir noro augti jokia sistema neveiktų. Tai reiškia, kad kiekvienam darbuotojui čia atsiveria kelias – nuo pirmųjų dienų prie kasos ar lentynų iki vadovaujančių pareigų, jei tik pats nori žengti pirmyn“, – įsitikinusi Jūratė, kurios patirtis būtent tą ir byloja.
