TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Iki“ uždaro 5 parduotuves Vilniuje

2025-09-29 09:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 09:52

Prekybos tinklas „Iki" informuoja, kad užbaigia vienintelį tokį eksperimentą Lietuvoje – nebevystys iki šiol veikusių autonominių parduotuvių „Iki go!".

Nauja autonominė Iki parduotuvė (bendrovės nuotr.)
4

Prekybos tinklas „Iki“ informuoja, kad užbaigia vienintelį tokį eksperimentą Lietuvoje – nebevystys iki šiol veikusių autonominių parduotuvių „Iki go!“.

0

Pasak bendrovės pranešimo, sprendimas priimtas technologijos vystytojui „Pixevia“ susiduriant su iššūkiais tęsiant veiklą.

Šiuo metu Vilniuje veikia 5 autonominės parduotuvės, kurių pirmoji buvo atidaryta 2022 metų vasarį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parduotuvės be pardavėjų buvo pirmos tokios prekybos vietos Lietuvoje, suteikusios galimybę apsipirkti  24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Anot Nijolės Kvietkauskaitės, „Iki Lietuva“ generalinės direktorės, autonominių parduotuvių koncepcija parodė aiškią pirkėjų paklausą patogesniam apsipirkimui ir buvo svarbi patirtis visai rinkai.

Autonominių parduotuvių vystymą planuojama stabdyti nuo spalio 1 dienos.

Kaštus, skirtus autonominių parduotuvių išlaikymui, „Iki“ kreips į kitus investicinius projektus, tarp jų – ir tinklo parduotuvių plėtrą. Šiandien bendrovė pagal nuosavų parduotuvių skaičių užima lyderio poziciją tarp didžiųjų prekybininkų. 

Nauja Iki parduotuvė be pardavėjų
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nauja Iki parduotuvė be pardavėjų

