„Iki“ uždaro 5 parduotuves Vilniuje

Pasak bendrovės pranešimo, sprendimas priimtas technologijos vystytojui „Pixevia“ susiduriant su iššūkiais tęsiant veiklą.
Šiuo metu Vilniuje veikia 5 autonominės parduotuvės, kurių pirmoji buvo atidaryta 2022 metų vasarį.
Parduotuvės be pardavėjų buvo pirmos tokios prekybos vietos Lietuvoje, suteikusios galimybę apsipirkti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Anot Nijolės Kvietkauskaitės, „Iki Lietuva“ generalinės direktorės, autonominių parduotuvių koncepcija parodė aiškią pirkėjų paklausą patogesniam apsipirkimui ir buvo svarbi patirtis visai rinkai.
Autonominių parduotuvių vystymą planuojama stabdyti nuo spalio 1 dienos.
Kaštus, skirtus autonominių parduotuvių išlaikymui, „Iki“ kreips į kitus investicinius projektus, tarp jų – ir tinklo parduotuvių plėtrą. Šiandien bendrovė pagal nuosavų parduotuvių skaičių užima lyderio poziciją tarp didžiųjų prekybininkų.
