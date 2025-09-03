Iš „Swedbank“ – žinia klientams

„Banko paslaugos veikia kaip įprastai. Toliau stebime banko sistemų stabilumą“, – nurodė „Swedbank“ atstovas Gytis Verčinskas.
Apie tai, kad banko klientams nepavyksta prisijungti prie interneto banko, atsiskaityti, jis BNS patvirtino apie 18 val.
„Šuo metu pastebimi banko sistemų sutrikimai, kurie gali turėti įtakos banko paslaugų teikimui klientams“, – BNS nurodė G. Verčinskas.
„Su nesklandumais klientai gali susidurti jungdamiesi prie skaitmeninių banko kanalų, atsiskaitydami kortelėmis“, – pridūrė jis.
„Swedbank“ savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad deda visas pastangas, kad atstatytų paslaugų teikimą kaip įmanoma greičiau.
Po šiuo įrašu banko klientai piktinosi, kad apie sutrikimą pranešta per vėlai – po valandos, o ne iškart įvykus sutrikimui.
„Šiaip tai jau beveik valandą, galima buvo pranešti anksčiau. Štai tam reikia rezervinės kortelės“, – rašė vienas banko klientas, o kitas priekaištavo, kad apie sutrikimą nepaskelbta aplikacijoje.
„Luminor“ banko atstovė Birutė Eimontaitė BNS sakė, kad banko veikla nesutrikusi.
„Pas mus niekas nesutriko, nemato nei IT daly, jokių mūsų kritimų kortelių atsikaityme nėra, nei elektroninės bankininkystės veikime“, – tvirtino ji.
Pasak B. Eimontaitės, jokio banko kortele negalima atsiskaityti, jeigu kasoje aparatas, priimantis korteles, vadinamasis kortelių skaitytuvas, priklauso „Swedbank“.
„Tai tuomet jokia kortele neatsiskaitysi“, – paaiškino ji.
SEB banko komunikacijos vadovė Ieva Kulvinskaitė BNS pranešė, kad banko sistemos veikia kaip įprastai.
