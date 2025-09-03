Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš „Swedbank“ – žinia klientams

2025-09-03 21:09 / šaltinis: BNS
2025-09-03 21:09

 Trečiadienio pavakarę trumpam buvo sutrikusios „Swedbank“ elektroninės bankininkystės paslaugos. Kaip BNS pranešė bankas, atsiskaitymai vėl veikti pradėjo 19.15 val. 

Swedbank BNS Foto

 Trečiadienio pavakarę trumpam buvo sutrikusios „Swedbank" elektroninės bankininkystės paslaugos. Kaip BNS pranešė bankas, atsiskaitymai vėl veikti pradėjo 19.15 val. 

0

„Banko paslaugos veikia kaip įprastai. Toliau stebime banko sistemų stabilumą“, – nurodė „Swedbank“ atstovas Gytis Verčinskas.

Apie tai, kad banko klientams nepavyksta prisijungti prie interneto banko, atsiskaityti, jis BNS patvirtino apie  18 val. 

„Šuo metu pastebimi banko sistemų sutrikimai, kurie gali turėti įtakos banko paslaugų teikimui klientams“, – BNS nurodė G. Verčinskas.

„Su nesklandumais klientai gali susidurti jungdamiesi prie skaitmeninių banko kanalų, atsiskaitydami kortelėmis“, – pridūrė jis. 

„Swedbank“ savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad deda visas pastangas, kad atstatytų  paslaugų teikimą kaip įmanoma greičiau. 

Po šiuo įrašu banko klientai piktinosi, kad apie sutrikimą pranešta per vėlai – po valandos, o ne iškart įvykus sutrikimui.

„Šiaip tai jau beveik valandą, galima buvo pranešti anksčiau. Štai tam reikia rezervinės kortelės“, – rašė vienas banko klientas, o kitas priekaištavo, kad apie sutrikimą nepaskelbta aplikacijoje. 

„Luminor“ banko atstovė Birutė Eimontaitė BNS sakė, kad banko veikla nesutrikusi. 

„Pas mus niekas nesutriko, nemato nei IT daly, jokių mūsų kritimų kortelių atsikaityme nėra, nei elektroninės bankininkystės veikime“, – tvirtino ji. 

Pasak B. Eimontaitės, jokio banko kortele negalima atsiskaityti, jeigu kasoje aparatas, priimantis korteles, vadinamasis kortelių skaitytuvas, priklauso „Swedbank“.

„Tai tuomet jokia kortele neatsiskaitysi“, – paaiškino ji.  

SEB banko komunikacijos vadovė Ieva Kulvinskaitė BNS pranešė, kad banko sistemos veikia kaip įprastai.   

