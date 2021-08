Interneto prieigą turi 87 proc. namų ūkių

Mieste kompiuterius namuose turėjo 84 proc., interneto prieigą – 88 proc. namų ūkių, kaime – 76 proc. ir 82 proc., teigiama Statistikos departamento pranešime.

Iš namų ūkių su vaikais kompiuterius namuose turėjo 97 proc., interneto prieigą – 99 proc., be vaikų – atitinkamai 76 proc. ir 83 procentai.

Beveik visi namų ūkiai, turintys namuose interneto prieigą, naudojosi plačiajuosčiu ryšiu. 77 proc. interneto prieigą turinčių namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu laidiniu ar belaidžiu fiksuotu ryšiu, 67 proc. – mobiliojo ryšio tinklais.

Ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 86 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų

Šiemet0 internetu naudojosi 87 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (2020 metais – 83 proc.). Iš 16–24 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi 100 proc., iš 65–74 metų amžiaus – 55 procentai. Palyginti su praėjusiais metais, 9 proc. punktais padidėjo vyresnio (65–74 metų) amžiaus gyventojų, besinaudojančių internetu, dalis.

78 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų internetu naudojosi kasdien (90 proc. tokio amžiaus internautų), 8 proc. – bent kartą per savaitę, bet ne kasdien (9 proc. tokio amžiaus internautų). Taigi ne rečiau kaip kartą per savaitę internetu naudojosi 86 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 98 proc. tokio amžiaus internautų.

Internetas daugiausia buvo naudojamas informacijos paieškai, ryšiams ir bankininkystei: ryšiams internetą naudojo 82 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų (95 proc. tokio amžiaus internautų), skaitė naujienas 80 proc. (92 proc. internautų), naudojosi internetinės bankininkystės paslaugomis 72 proc. (83 proc. internautų).

35 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų šiemet naudojosi internetu mokymosi, kvalifikacijos kėlimo ar savišvietos tikslais (40 proc. tokio amžiaus internautų).

Valstybės institucijų ar kitų viešųjų paslaugų įstaigų elektroninėmis paslaugomis bent kartą per metus pasinaudojo 62 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 70 proc. tokio amžiaus internautų.

Elektronine prekyba per paskutinius 3 mėnesius asmeniniais tikslais naudojosi 51 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 58 proc. tokio amžiaus internautų. Dauguma (69 proc.) asmenų, pirkusių prekes ar paslaugas internetu, per 3 mėnesius atliko iki 5 užsakymų, 77 proc. e. prekybos vartotojų per 3 mėnesius išleido iki 500 eurų. Palyginti su praėjusiais metais, e. prekybos vartotojų dalis padidėjo 9 proc. punktais.

Per pastaruosius 12 mėn. prekes ar paslaugas internetu pirko ar užsakė 60 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 69 proc. šio amžiaus internautų.

Dažniausiai internetu buvo perkami drabužiai, avalynė, aksesuarai (65 proc. e. prekybos vartotojų), kosmetika, grožio ar sveikatingumo produktai (36 proc.), vaistai, maisto papildai, vitaminai (30 proc.), paruoštas maistas ir gėrimai pristatomi iš maitinimo įmonių (28 proc.), maisto produktai ir gėrimai iš parduotuvių (27 proc.), baldai, interjero reikmenys (25 proc.), buitinė technika ar elektronika, taip pat valymo ar asmens higienos produktai (po 24 proc.).

Duomenys apie informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose surinkti 2021 metų kovo–birželio mėn. apklausus beveik 5,1 tūkst. 16–74 metų amžiaus asmenų.