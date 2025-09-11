Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Importo iš Kinijos vertė šiemet augo 36 proc. – antras didžiausias pokytis ES

2025-09-11 07:27 / šaltinis: BNS
2025-09-11 07:27

Lietuva pirmąjį šių metų pusmetį įsivežė 36 proc. daugiau prekių iš Kinijos nei tuo pačiu metu pernai – tiesioginio importo iš šios šalies vertė sausį–birželį siekė 1,16 mlrd. eurų, skelbia „Verslo žinios“.

Kinijos ir Lietuvos vėliavos BNS Foto

Lietuva pirmąjį šių metų pusmetį įsivežė 36 proc. daugiau prekių iš Kinijos nei tuo pačiu metu pernai – tiesioginio importo iš šios šalies vertė sausį–birželį siekė 1,16 mlrd. eurų, skelbia „Verslo žinios“.

REKLAMA
0

Toks pokytis – antras didžiausias Europos Sąjungoje (ES) po Slovėnijos, kuri prekių iš Kinijos atsivežė 39,7 proc. daugiau nei prieš metus. Visoje Bendrijoje importo vertė vidutiniškai augo 13 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiniškos kilmės prekių Lietuva per pirmą metų pusę importavo už 2,2 mlrd. eurų, jų už dar maždaug 1 mlrd. eurų atsigabeno per kitas šalis.

Ekonomistų teigimu, importo iš Kinijos augimą lėmė kylanti pramonės gamyba ir investicijos, be to, JAV įvedus aukštus muitus, padaugėjo užsakymų, todėl pramonei reikėjo daugiau kiniškų komponentų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų