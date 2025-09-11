Importo iš Kinijos vertė šiemet augo 36 proc. – antras didžiausias pokytis ES

Toks pokytis – antras didžiausias Europos Sąjungoje (ES) po Slovėnijos, kuri prekių iš Kinijos atsivežė 39,7 proc. daugiau nei prieš metus. Visoje Bendrijoje importo vertė vidutiniškai augo 13 proc.
Kiniškos kilmės prekių Lietuva per pirmą metų pusę importavo už 2,2 mlrd. eurų, jų už dar maždaug 1 mlrd. eurų atsigabeno per kitas šalis.
Ekonomistų teigimu, importo iš Kinijos augimą lėmė kylanti pramonės gamyba ir investicijos, be to, JAV įvedus aukštus muitus, padaugėjo užsakymų, todėl pramonei reikėjo daugiau kiniškų komponentų.
