  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Į „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą siūloma įtraukti du naujus narius

2025-10-16 10:09 / šaltinis: BNS
2025-10-16 10:09

 Į valstybės valdomos „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą siūloma įtraukti du nepriklausomus narius – Jutta Maria Hildegard Dissen ir Judith Buss.

Ignitis. ELTA / Jonas Balčiūnas

 Į valstybės valdomos „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybą siūloma įtraukti du nepriklausomus narius – Jutta Maria Hildegard Dissen ir Judith Buss.

0

J. M. H. Dissen dirbtų energetikos transformacijos ir lanksčiųjų technologijų srityje, o J. Buss – finansų ir investicijų srityje. Akcininkai dėl naujos stebėtojų tarybos kadencijos spręs susirinkime spalio 24 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot pranešimo, spalio pradžioje dviejų nepriklausomų kandidatų patikra dar nebuvo atlikta, dėl to akcininkų susirinkimas buvo sušauktas dėl septynių iš devynių narių rinkimo. Tačiau trečiadienį Finansų ministerija informavo, kad likusių dviejų nepriklausomų kandidatų patikra yra baigta ir į tarybą įtraukė du narius.

Naujai kadencijai taip pat siūloma išrinkti Alfonso Maximiliano Faubelį Frauendorffą, Aušrą Vičkačkienę, Ingridą Muckutę, Liną Liubauskaitę, Lorraine Mary Wrafter, Sian Lloyd Rees, Timothy Guy Brooksą.

Dabartinės tarybos kadencija baigiasi spalio 25 dieną.

Gegužę grupės akcininkai nusprendė keisti stebėtojų tarybos komitetų struktūrą bei didinti jos narių skaičių iki devynių. Todėl kitą kadenciją joje bus šeši nepriklausomi nariai bei trys valstybės tarnautojai.

Be to, naujos kadencijos taryba sudarytų tris patariamuosius komitetus – Audito ir rizikos, Skyrimo ir atlygio bei Tvarumo, juose dirbtų jos nariai.

Beveik 75 proc. „Ignitis grupės“ akcijų priklauso valstybei, jas valdo Finansų ministerija, likusias – instituciniai ir mažmeniniai investuotojai.

