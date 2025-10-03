Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministerija pasiūlė kandidatus į „Igničio“ stebėtojų tarybą

2025-10-03 20:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 20:39

Finansų ministerija atrinko naujus kandidatus į tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybą, tarp jų – keturis nepriklausomus narius bei tris valstybės tarnautojus.

„Ignitis“

Finansų ministerija atrinko naujus kandidatus į tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė" stebėtojų tarybą, tarp jų – keturis nepriklausomus narius bei tris valstybės tarnautojus.

1

Į stebėtojų tarybą siūlomi dabartiniai jos nariai Alfonso Faubel, Tim Brooks, Lorraine Wrafter bei Sian Lloyd Rees, ministerijos deleguotos atstovės – Aušra Vičkačkienė ir Ingrida Muckutė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, nauja valstybės tarnautojų atstove siūloma Vyriausybės kanceliarijos ekspertė Lina Liubauskaitė.

Veikiančios stebėtojų tarybos kadencija baigiasi šių metų spalio 25 d., o naujai atrinkti kandidatai šias pareigas pradės eiti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu juos išrinkus stebėtojų tarybos nariais.

Stebėtojų taryba yra „Ignitis grupės“ kolegialus organas, kurio pagrindinė kompetencija apima bendrovės veiklos priežiūrą, strategijos tvirtinimą, taip pat jos įgyvendinimo analizę ir priežiūrą, ir renkamas ketveriems metams.

Naujos kadencijos bendrovės stebėtojų taryboje dirbs 2 nariais daugiau – 6 nepriklausomi nariai bei 3 valstybės tarnautojai (iki šiol stebėtojų tarybą sudarė 5 nepriklausomi nariai ir 2 ministerijos darbuotojai).

74,99 proc. bendrovės akcijų valdo Finansų ministerija, smulkiesiems investuotojams priklauso 25,01 proc. akcijų.

