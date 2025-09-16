Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministras patvirtino ILTE stebėtojų tarybos nario etikos kodeksą

2025-09-16 13:26 / šaltinis: BNS
2025-09-16 13:26

 Laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius patvirtino nacionalinio plėtros banko ILTE stebėtojų tarybos nario etikos kodeksą – taip siekiama stiprinti ir skaidrinti banko veiklą.

ILTE (nuotr. Elta)

 Laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius patvirtino nacionalinio plėtros banko ILTE stebėtojų tarybos nario etikos kodeksą – taip siekiama stiprinti ir skaidrinti banko veiklą.

REKLAMA
0

Kodekse nustatyti pagrindiniai veiklos principai ir elgesio normos stebėtojų tarybos nariams, įskaitant jos pirmininką ir komitetų narius, kurie nėra tarybos nariai, pranešė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Etikos kodeksas užtikrins, kad ILTE nepriklausomos stebėtojų tarybos nariai veiktų sąžiningai, atsakingai ir atvirai, laikydamiesi aukščiausių etikos standartų“, – pranešime sakė R. Šadžius.

REKLAMA
REKLAMA

Kodekse įtvirtintos nuostatos dėl interesų konfliktų valdymo, išorinės veiklos, dovanų, piktnaudžiavimo rinka prevencijos, konfidencialumo reikalavimai, atsakomybės sritys ir kitos nuostatos. 

REKLAMA

Be to, ILTE atitikties pareigūnui pavedama prižiūrėti Kodekso nuostatų laikymąsi ir apie tai informuoti Finansų ministeriją.

Vyriausybė dar liepą pritarė ir pateikė svarstyti Seimui Nacionalinio plėtros banko (NPB) įstatymo pataisas, kuriomis siekiama skaidriau valdyti bendrovę. Pataisos numato, kad finansavimas bus teikiamas tik reikalavimus atitinkantiems projektams, o lėšos bus naudojamos tik pagal paskirtį. Taip pat įtvirtinama teisė gauti duomenis iš valstybės informacinių sistemų.

Be to, nustatoma, kad visas veiklos pelnas bus skiriamas NPB rezervams kaupti ir nuosavam kapitalui stiprinti, o ne dividendams išmokėti.

Planuojama, kad iki 2030 metų ILTE finansuos valstybei strategiškai svarbius projektus, kurių bendra vertė sieks 1 mlrd. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų