Finansų ministras patvirtino ILTE stebėtojų tarybos nario etikos kodeksą

Kodekse nustatyti pagrindiniai veiklos principai ir elgesio normos stebėtojų tarybos nariams, įskaitant jos pirmininką ir komitetų narius, kurie nėra tarybos nariai, pranešė ministerija.
„Etikos kodeksas užtikrins, kad ILTE nepriklausomos stebėtojų tarybos nariai veiktų sąžiningai, atsakingai ir atvirai, laikydamiesi aukščiausių etikos standartų“, – pranešime sakė R. Šadžius.
Kodekse įtvirtintos nuostatos dėl interesų konfliktų valdymo, išorinės veiklos, dovanų, piktnaudžiavimo rinka prevencijos, konfidencialumo reikalavimai, atsakomybės sritys ir kitos nuostatos.
Be to, ILTE atitikties pareigūnui pavedama prižiūrėti Kodekso nuostatų laikymąsi ir apie tai informuoti Finansų ministeriją.
Vyriausybė dar liepą pritarė ir pateikė svarstyti Seimui Nacionalinio plėtros banko (NPB) įstatymo pataisas, kuriomis siekiama skaidriau valdyti bendrovę. Pataisos numato, kad finansavimas bus teikiamas tik reikalavimus atitinkantiems projektams, o lėšos bus naudojamos tik pagal paskirtį. Taip pat įtvirtinama teisė gauti duomenis iš valstybės informacinių sistemų.
Be to, nustatoma, kad visas veiklos pelnas bus skiriamas NPB rezervams kaupti ir nuosavam kapitalui stiprinti, o ne dividendams išmokėti.
Planuojama, kad iki 2030 metų ILTE finansuos valstybei strategiškai svarbius projektus, kurių bendra vertė sieks 1 mlrd. eurų.
