Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ILTE suteikė 6,75 mln. eurų paskolą „Klovainių skaldai“

2025-09-09 09:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 09:32

Nacionalinis plėtros bankas ILTE paskolino 6,75 mln. eurų  „Milsa“ įmonių grupei priklausančiai dolomito skaldos gamintojai „Klovainių skalda“.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Nacionalinis plėtros bankas ILTE paskolino 6,75 mln. eurų  „Milsa“ įmonių grupei priklausančiai dolomito skaldos gamintojai „Klovainių skalda“.

REKLAMA
0

Šios investicijos bus panaudotos diegiant dolomito skaldos ir jos produktų gamybos liniją.

„Naujos technologinės linijos galimybės ir funkcionalumas suteiks tvirtą pagrindą toliau kurti naujus produktus bei tobulinti technologinius procesus. Šis projektas visiškai atitinka nacionalinę sumanios specializacijos kryptį, kurios tikslas – skatinti inovacijas, ugdyti reikalingus įgūdžius bei diegti rinkoje tvarias technologijas ir produktus“, – pranešime cituojamas „Milsa“ įmonių grupės investicinių projektų vadovė Daiva Garkavenko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Planuojama, kad naujoji technologinė linija, kurios našumas sieks 500 tonų per valandą, leis mažinti gamybos savikainą ir užtikrinti didesnį efektyvumą, padidins bendrovės gamybinius pajėgumus ir padės patenkinti augančią rinkos paklausą. 

6,75 mln. eurų finansavimas įmonei suteiktas dešimties metų laikotarpiui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų