ILTE suteikė 6,75 mln. eurų paskolą „Klovainių skaldai“

Šios investicijos bus panaudotos diegiant dolomito skaldos ir jos produktų gamybos liniją.
„Naujos technologinės linijos galimybės ir funkcionalumas suteiks tvirtą pagrindą toliau kurti naujus produktus bei tobulinti technologinius procesus. Šis projektas visiškai atitinka nacionalinę sumanios specializacijos kryptį, kurios tikslas – skatinti inovacijas, ugdyti reikalingus įgūdžius bei diegti rinkoje tvarias technologijas ir produktus“, – pranešime cituojamas „Milsa“ įmonių grupės investicinių projektų vadovė Daiva Garkavenko.
Planuojama, kad naujoji technologinė linija, kurios našumas sieks 500 tonų per valandą, leis mažinti gamybos savikainą ir užtikrinti didesnį efektyvumą, padidins bendrovės gamybinius pajėgumus ir padės patenkinti augančią rinkos paklausą.
6,75 mln. eurų finansavimas įmonei suteiktas dešimties metų laikotarpiui.
