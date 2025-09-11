Seime – ILTE stiprinimo programa: investicijos į pelningesnes priemones, nemokami dividendai

Parlamentarai po pateikimo ketvirtadienį priėmė svarstyti Finansų ministerijos parengtas Nacionalinio plėtros banko įstatymo pataisas.
Kaip sakė laikinasis finansų ministras Rimantas Šadžius, laikinai laisvas lėšas ILTE siūloma leisti investuoti į pelningesnes priemones.
„Savo nuožiūra investuoti į finansines priemones, kurias ILTE pati galėtų kurti, ne tik tas, vykdomas ministerijų, kurios yra finansuojamos, pavyzdžiui, iš Europos Sąjungos arba RRF lėšų, bet ir į savo vykdomas finansines priemones. Tai būtų žingsnis į ILTE stojimąsi ant savo kojų, tai būtų paskatinimas jai plėsti vykdomų skatinimo, finansavimo priemonių paletę ir taikyti tas priemones, kad būtų skatinamas Lietuvos ūkis“, – parlamento posėdyje kalbėjo R. Šadžius.
Pasak jo, Valstybės kontrolės išsakytas vienas priekaištų bankui, kad laikinai laisvas lėšas jis investuoja tik į terminuotus indėlius ar Vyriausybės vertybinius popierius, kurių pelningumas yra labai mažas.
Be to, siūloma, kad ILTE pelnas nebūtų išmokamas dividendams, o paliekamas rezerve.
„Tai yra absurdiškas veiksmas, kada vietoj to, kad plėtrai būtų galima investuoti finansines priemones, lėšos yra tiesiog grąžinamos į valstybės biudžetą. Vyriausybė rado būdą ne apskaičiuoti 2024 metų dividendų, o visą pelną, kuris sudarė 7 mln. eurų, beje, uždirbtas irgi tuo nelabai geru būdu iš investavimo į valstybės vertybinius popierius, palikti įstaigos rezervuose“, – aiškino R. Šadžius.
Pataisomis taip pat siūloma nustatyti, kad visos ILTE akcijos išliktų valstybės rankose: „Ir nekiltų pagundų, sakykim, išleisti akcijas, parduodamas privatiems subjektams, kas prieštarautų ir tarptautinei praktikai.“
R. Šadžius taip pat pranešė, kad Finansų ministerija vėliau teiks pataisas atleisti ILTE ir jos antrines įmones nuo pelno mokesčio.
Konservatorė Gintarė Skaistė abejojo, ar įpareigojimai ILTE turėtų būti amžini.
„Dabar uždarome vartus ir dividendai turėtų būti nemokami niekada. Klausimas, ar tik šitame ILTE plėtros etape tai yra reikalinga, ar tai turėtų būti jau sprendimas, kuris galios amžinai, nes praktikų yra įvairių“, – klausė G. Skaistė.
R. Šadžius sako, kad dividendų nereikėtų mokėti, kol ILTE nesuformuos tinkamo įstatinio kapitalo: „Turime viziją apie 1 proc. BVP dydžio įstatinį kapitalą. Tai būtų virš 800 mln. eurų. Dabar įstatinis kapitalas tik 250 mln. eurų.“
„Yra dirbama ties tuo, kaip ILTE išvesti iš valstybės fiskalinio balanso. Bet tam būtina, kad virš pusės veiklos, virš pusės apyvartos ILTE vykdomų finansinių priemonių būtų iš jos įstatinio kapitalo, o ne iš dotuojamų fondų, ne iš mandatinės veiklos, kuri dabar iš esmės dominuoja ILTEs veikloje“, – pridūrė finansų ministras.
Liberalui Simonui Gentvilui priekaištaujant, kodėl dividendus turi mokėti kitos valstybės įmonės – akcinės bendrovės, R. Šadžius teigė, kad ILTE skiriasi nuo „Lietuvos geležinkelių“ ar „Ignitis grupės“.
„Skiriasi fundamentaliai. Tie vykdo komercinę veiklą, o čia yra investicijos į tas sritis, kuriose privačios iniciatyvos trūksta, privati iniciatyva truputėlį bijo, išsigandusi tam tikrų didesnių rizikų ir tas rizikas dengiame valstybės kapitalu“, – aiškino R. Šadžius.
Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui iki 2027 metų padidinti ILTE įstatinį kapitalą 150 mln. eurų iki 353 mln. eurų – kasmet po 50 mln. eurų. Neseniai jis padidintas iki 50 mln. eurų iki 253 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!