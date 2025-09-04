ILTE atnaujino „Startuok“ finansavimo priemonę: patikslinta susijusių įmonių vertinimo tvarka

„Įgyvendinti pakeitimai leis tiksliau įvertinti realią kliento situaciją, užkirsti kelią galimybėms dirbtinai „išskaidyti“ veiklą tarp skirtingų įmonių ir užtikrins, kad finansavimas pasiektų skaidriai veikiančius bei augimo potencialą turinčius verslus, įskaitant ir socialinius, vyresnio amžiaus žmonių vykdomus ir Ukrainos verslus“, – pranešime cituojama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė.
Taip pat numatyta taikyti palankesnes paskolų sąlygas verslininkams, vyresniems nei 55 m. amžiaus, arba jų įmonėms, veikiančioms ne ilgiau kaip penkerius metus.
„Jei bent vienas įmonės akcininkas, turintis daugiau nei 50 proc. akcijų ir jas valdantis ne trumpiau nei vienerius metus, yra vyresnis nei 55-eri, ar verslininkas, vyresnis nei 55-eri, tokiems paskolų gavėjams paskolos metinei palūkanų normai bus taikoma 70 proc. nuolaida“, – rašoma banko pranešime.
Be to, pagal naujus pakeitimus, dotacijos iki 20 proc. nuo šiol bus prieinamos ir verslams, esantiems Vilniaus regione. Šiam regionui bankas taip pat skirs papildomą 38,3 mln. eurų finansavimą.
Paskolos „Startuok“ skirtos jauniems verslams, veikiantiems ne ilgiau nei 3 metus, kurie dažnai neturi pakankamos finansinės istorijos ir susiduria su finansavimo prieinamumo iššūkiais.
ELTA primena, kad bankas ILTE dėl vykdomos „Startuok“ finansavimo priemonės gavo pastabų iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT). Antikorupcinio vertinimo išvadose STT skelbė, kad kai kurios įmonės „Startuok“ paskolas galėjo gauti pernelyg greitai arba būti įsteigtos tik finansavimui gauti, nors jų finansinė būklė, pasak STT, kelia pagrįstų abejonių.
STT taip pat siūlė tobulinti teisinį reguliavimą, užtikrinti aiškias, viešas ir vienodas sąlygas visiems pareiškėjams bei įtvirtinti nepriklausomą sprendimų priežiūrą. Antikorupcinio vertinimo išvada buvo pateikta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.
ILTE veikla STT susidomėjo po žurnalistinio centro „Siena“ ir „Laisvės TV“ tyrimo, kuris atskleidė, jog premjero iš dalies valdoma įmonė „Garnis“ pagal šiemet vasarį pasirašytą sutartį gavo 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE priemonės jauniems verslams „Startuok“ – t. y., sutartis buvo sudaryta politikui jau einant Vyriausybės vadovo pareigas.
Patikrinimą dėl „Garniui“ suteiktos paskolos atliko tiek pati ILTE, tiek Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) – pažeidimų abiem atvejais rasta nebuvo.
