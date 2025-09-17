Euro kursas prieš JAV dolerį stabilizavosi 4 metų aukštumose – beveik 1,185 dolerio už eurą

Rinkos plačiai tikisi, kad Federalinių Rezervai šįkart apkarpys palūkanų normas bent 25 baziniais punktais ir signalizuos apie tolesnį pinigų politikos švelninimą, jos formuotojams įvertinus vėstančią Jungtinių Valstijų darbo rinką bei užsitęsusį papildomų muitų sukeltą infliacijos spaudimą, rašo „Trading Economics“.
Tuo tarpu Europos pareigūnai ir toliau pabrėžia atsargumą.
Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narė Isabel Schnabel (Izabelė Šnabel) paragino euro zonos politikos formuotojus „išlaikyti tvirtą poziciją“, akcentuodama rizikas, kylančią dėl JAV muitų, taip pat dėl maisto ir paslaugų brangimo bei fiskalinės politikos.
Slovakijos centrinio banko valdytojas Peteris Kazimiras pakartojo šį perspėjimą, sakydamas, kad būtų „klaida“ sumenkinti šias rizikas.
Praėjusią savaitę ECB antrą posėdį iš eilės nekeitė skolinimosi išlaidų, signalizuodamas, kad jo palūkanų normų mažinimo ciklas gali būti baigtas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!