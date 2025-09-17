Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Euro kursas prieš JAV dolerį stabilizavosi 4 metų aukštumose – beveik 1,185 dolerio už eurą

2025-09-17 11:36 / šaltinis: BNS
2025-09-17 11:36

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu trečiadienį stabilizavosi išvakarėse pasiektame aukščiausiame nuo 2021-ųjų rugsėjo lygyje – beveik 1,185 dolerio už eurą, investuotojams laukiant JAV centrinio banko sprendimo dėl bazinių palūkanų ir atnaujintų ekonominių prognozių, kurios bus paskelbtos vėliau šiandien.

Pinigai, eurai, grynieji, moneta (Fotodiena.lt)

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu trečiadienį stabilizavosi išvakarėse pasiektame aukščiausiame nuo 2021-ųjų rugsėjo lygyje – beveik 1,185 dolerio už eurą, investuotojams laukiant JAV centrinio banko sprendimo dėl bazinių palūkanų ir atnaujintų ekonominių prognozių, kurios bus paskelbtos vėliau šiandien.

0

Rinkos plačiai tikisi, kad Federalinių Rezervai šįkart apkarpys palūkanų normas bent 25 baziniais punktais ir signalizuos apie tolesnį pinigų politikos švelninimą, jos formuotojams įvertinus vėstančią Jungtinių Valstijų darbo rinką bei užsitęsusį papildomų muitų sukeltą infliacijos spaudimą, rašo „Trading Economics“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu Europos pareigūnai ir toliau pabrėžia atsargumą.

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narė Isabel Schnabel (Izabelė Šnabel) paragino euro zonos politikos formuotojus „išlaikyti tvirtą poziciją“, akcentuodama rizikas, kylančią dėl JAV muitų, taip pat dėl maisto ir paslaugų brangimo bei fiskalinės politikos.

Slovakijos centrinio banko valdytojas Peteris Kazimiras pakartojo šį perspėjimą, sakydamas, kad būtų „klaida“ sumenkinti šias rizikas.

Praėjusią savaitę ECB antrą posėdį iš eilės nekeitė skolinimosi išlaidų, signalizuodamas, kad jo palūkanų normų mažinimo ciklas gali būti baigtas.

