Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Turite žemės? Nepamirškite, galite prašyti 900 eurų

2025-08-25 17:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 17:03

Gyventojai vis dar gali teikti paraiškas ir gauti pinigų už tai, kad jų žemės sklype išaugo medžiai savaiminukai.

Eurai, pinigai (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Gyventojai vis dar gali teikti paraiškas ir gauti pinigų už tai, kad jų žemės sklype išaugo medžiai savaiminukai.

REKLAMA
1

Dotacija Projekto veiklos finansuojamos remiantis 2024 m. birželio 6 d. Europos socialinio fondo agentūros atliktu medžių savaiminukų išsaugojimo ir įtraukimo į miško žemės apskaitą išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija, ji apskaičiuojama teikiant paraišką Agentūros informacinėje sistemoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui – 900 Eur/ha (su PVM) už miško žemės plotą.

Dotacija yra vienkartinė ir vertinama atsižvelgiant į žemės sklypo unikalų numerį. Pareiškėjai – fiziniai asmenys žemės savininkai. 

REKLAMA

Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas, gyventojams siūloma susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis.

Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:

  • dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į žemės sklypą, kopiją;
  • valstybinės miškų tarnybos sprendimą dėl medžių savaiminukų inventorizacijos (sprendimas patvirtinti inventorizacijos duomenis)
  • įgaliojimą teikti paraišką (jeigu teikia ne žemės savininkas) – notaro patvirtintą įgaliojimą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ir VĮ Registrų centro Įgaliojimų registre įregistruotą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. rugsėjo 17 d. (8:00 val.), kol pakanka lėšų projektams įgyvendinti (4 mln. eurų), bet ne ilgiau kaip 18 mėn. nuo kvietimo pradžios, t.y. iki 2026 m. kovo 16 d. (17:00 val.).

Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto tinklalapyje https://apvis.apva.lt

Paraiškos pildomos ir teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (APVIS). 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų