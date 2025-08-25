Turite žemės? Nepamirškite, galite prašyti 900 eurų

Dotacija Projekto veiklos finansuojamos remiantis 2024 m. birželio 6 d. Europos socialinio fondo agentūros atliktu medžių savaiminukų išsaugojimo ir įtraukimo į miško žemės apskaitą išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimu.
Pagal Aprašą teikiamo finansavimo forma – dotacija, ji apskaičiuojama teikiant paraišką Agentūros informacinėje sistemoje.
Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui – 900 Eur/ha (su PVM) už miško žemės plotą.
Dotacija yra vienkartinė ir vertinama atsižvelgiant į žemės sklypo unikalų numerį. Pareiškėjai – fiziniai asmenys žemės savininkai.
Prieš teikiant per APVIS sistemą naujas paraiškas arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraiškas, gyventojams siūloma susipažinti su paruošta metodine medžiaga ir instrukcijomis.
Kartu su paraiška turi būti pateikti šie dokumentai:
- dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į žemės sklypą, kopiją;
- valstybinės miškų tarnybos sprendimą dėl medžių savaiminukų inventorizacijos (sprendimas patvirtinti inventorizacijos duomenis)
- įgaliojimą teikti paraišką (jeigu teikia ne žemės savininkas) – notaro patvirtintą įgaliojimą arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytą ir VĮ Registrų centro Įgaliojimų registre įregistruotą (https://igaliojimai.lt/) įgaliojimą.
Paraiškos priimamos nuo 2024 m. rugsėjo 17 d. (8:00 val.), kol pakanka lėšų projektams įgyvendinti (4 mln. eurų), bet ne ilgiau kaip 18 mėn. nuo kvietimo pradžios, t.y. iki 2026 m. kovo 16 d. (17:00 val.).
Aplinkos projektų valdymo agentūros interneto tinklalapyje https://apvis.apva.lt
Paraiškos pildomos ir teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinę sistemą (APVIS).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!