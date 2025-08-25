Turite namą? Už 1 kvadratinį metrą gausite 75 eurus

Iš Klimato kaitos programos tam skirta 26 mln. eurų. Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtas kvietimas galios mėnesį – iki rugsėjo 25 d.
Kompensacijos skyrimui prašymo pateikimo data įtakos neturi, todėl nesvarbu, ar jis bus pateiktas pirmąją, ar paskutinę kvietimo dieną. Svarbiausia turėti visus reikalingus dokumentus.
„Nuo 2022 m., kai skiriama ši parama, daugiau nei 5 tūkst. namų savininkų šia galimybe jau pasinaudojo ir šiandien džiaugiasi teigiamais pokyčiais – sumažėjusiomis šiluminės energijos sąnaudomis ir išlaidomis šildymui, jaukesne aplinka, pagerėjusia gyvenimo kokybe. Pasikeitusi išvaizda – estetiškas, atnaujintas fasadas taip pat kelia pasididžiavimą. Pasitenkinimą žmonėms teikia ir tai, kad jų būstas mažiau teršia aplinką “, – pažymi APVA Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė.
Kuo reikia pasirūpinti prieš teikiant paraišką?
Pretenduojant gauti valstybės paramą, reikia įsitikinti, jog paraiškos teikimo dieną namo energinio naudingumo sertifikatas būtų galiojantis ir užregistruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūros“ (SSVA) pastatų energinio naudingumo sertifikatų registre, taip pat, kad iki kvietimo pabaigos gyvenamajam namui nėra suteikta B ar aukštesnė energinio naudingumo klasė.
Paaiškėjus, kad sertifikato neturite, arba jis negalioja, reikia kreiptis į pastatų energinio naudingumo ekspertą, ekspertų sąrašą galima rasti čia.
Siekiantys gauti paramą asmenys turi turėti pastatų energinio naudingumo eksperto parengtą bei patvirtintą sertifikavimo pažymą (skaičiavimus), kurioje nurodytos konkrečios namo atnaujinimui numatytos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, būtinos pasiekti namo B energinio naudingumo klasei bei sumažinti skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 proc.
Pažymoje turi būti įrašytas pastatų energinio naudingumo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo numeris.
APVA specialistai atkreipia dėmesį, kad neretai pasitaiko, kai vietoje minėtos pažymos teikiamas sertifikato priedas, kuriame išvardintos pastato energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos. Šis sertifikato priedas, jo pavyzdį galima pamatyti čia, ir sertifikavimo pažyma yra skirtingi dokumentai.
Teikiant paraišką bus reikalingos ir pastato nuotraukos, kuriose matytųsi ir įvairios namo vietos, susijusios su energijos vartojimo efektyvumu ir nurodytos eksperto pažymoje: neapšiltintas stogas, perdangos, grindys, nesandarios durys, langai ir pan.
Ką svarbu žinoti apie paramos teikimo sąlygas?
Visus numatytus atnaujinimo darbus reikia atlikti iš savų lėšų, tik tai padarius teikiami dokumentai kompensacijai gauti. Įrodymui modernizacijos metu būtina rinkti sąskaitas už naudotas medžiagas ir atliktus darbus. Juos gali atlikti ir patys namų savininkai, nebūtinai samdomas specialistas ar įmonė.
Didžiausia galima kompensacinė išmoka vienam namo atnaujinimo projektui bus nustatoma paraiškos vertinimo metu. Kompensacinės išmokos dydis apskaičiuojamas padauginus namo naudingą plotą iki modernizavimo iš fiksuoto dydžio. Fiksuotas dydis už 1 m² namo naudingo ploto – 75 eurai ir gali siekti ne daugiau kaip 14,5 tūkst. eurų.
Namų modernizavimo projektai turi būti įgyvendinti per 15 mėn. po kvietimo pabaigos – iki 2026 m. gruodžio 25 d. Projektai gali būti pradėti įgyvendinti iki kvietimo paskelbimo, tačiau išlaidos patirtos ne anksčiau kaip 2022 m. balandžio 20 d.
Dėl kompensacinių išmokų gali kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą. Kompensacines išmokas galima gauti langų, durų keitimui, sienų, pamatų, grindų, stogo apšiltinimui. APVA išmokas išmoka tik tada, kai visi numatyti darbai yra atlikti.
Parama išmokama, jei atnaujinus gyvenamąjį namą pasiekiama ne mažesnė nei B namo energinio naudingumo klasė (sertifikatas registruotas VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūroje“) ir skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 proc., lyginant su buvusiomis iki atnaujinimo.
Išsamiau susipažinti su šio kvietimo sąlygomis ir reikalavimais galima čia. Informaciją apie dažniausiai pasikartojančias klaidas ir patarimais, kaip jų išvengti, rasite čia.
Kilus klausimų ar prireikus papildomos informacijos, galima kreiptis į APVA informacine telefono linija +370 614 99699.
Paraiškos paramai teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!