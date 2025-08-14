Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ragina paskubėti: išdalins daugiau nei 16 milijonų eurų

2025-08-14 09:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 09:17

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) kviečia savivaldybių administracijas teikti paraiškas projektams, kurie padėtų išvystyti laisvąsias ekonomines zonas, pramonės parkus ir kitas pramonines teritorijas, taip sukuriant patrauklią aplinką naujoms investicijoms. Tai jau antras kvietimas šiais metais, paskelbtas atsižvelgiant į aktualiausius savivaldybių poreikius.

Seimas, mokesčiai, pinigai / Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) kviečia savivaldybių administracijas teikti paraiškas projektams, kurie padėtų išvystyti laisvąsias ekonomines zonas, pramonės parkus ir kitas pramonines teritorijas, taip sukuriant patrauklią aplinką naujoms investicijoms. Tai jau antras kvietimas šiais metais, paskelbtas atsižvelgiant į aktualiausius savivaldybių poreikius.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvoje vis dar trūksta sklypų su išvystyta infrastruktūra, galinčių pritraukti naujas gamybos ir paslaugų įmones, todėl investicijos į šios infrastruktūros plėtrą yra mūsų prioritetas. Kiekvienas dabar įgyvendintas projektas prisideda prie stipresnės ekonomikos kūrimo, geresnių sąlygų žmonėms gyventi ir dirbti čia, Lietuvoje, bei užtikrina tvarią regionų plėtrą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal paskelbtą kvietimą, finansavimas savivaldybių projektams gali siekti iki 100 proc. projekto vertės. Paraiškas savivaldybių administracijos gali teikti iki 2025 m. rugsėjo 2 d. Projektai bus atrenkami konkurso būdu.

REKLAMA

Pirmojo kvietimo metu buvo paskirstyta 16,27 mln. eurų, kurie leido pradėti ar užbaigti svarbius infrastruktūros projektus visoje Lietuvoje – nuo privažiavimo kelių ir inžinerinių tinklų iki gatvių rekonstrukcijos ir naujų investicinių sklypų paruošimo.

Investicijos į regionus yra vienas iš pagrindinių EIMIN plano „START“ prioritetų. Šis planas remiasi penkiomis kryptimis: S – suvienodintos sąlygos verslui ir dialogas, T – technologinė pažanga ir aukštesnė pridėtinė vertė, A – administracinės ir biurokratinės naštos mažinimas, R – regionų plėtra ir turizmo skatinimas bei T – tvarios ekonomikos skatinimas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų