Ragina paskubėti: išdalins daugiau nei 16 milijonų eurų

„Lietuvoje vis dar trūksta sklypų su išvystyta infrastruktūra, galinčių pritraukti naujas gamybos ir paslaugų įmones, todėl investicijos į šios infrastruktūros plėtrą yra mūsų prioritetas. Kiekvienas dabar įgyvendintas projektas prisideda prie stipresnės ekonomikos kūrimo, geresnių sąlygų žmonėms gyventi ir dirbti čia, Lietuvoje, bei užtikrina tvarią regionų plėtrą“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Pagal paskelbtą kvietimą, finansavimas savivaldybių projektams gali siekti iki 100 proc. projekto vertės. Paraiškas savivaldybių administracijos gali teikti iki 2025 m. rugsėjo 2 d. Projektai bus atrenkami konkurso būdu.
Pirmojo kvietimo metu buvo paskirstyta 16,27 mln. eurų, kurie leido pradėti ar užbaigti svarbius infrastruktūros projektus visoje Lietuvoje – nuo privažiavimo kelių ir inžinerinių tinklų iki gatvių rekonstrukcijos ir naujų investicinių sklypų paruošimo.
Investicijos į regionus yra vienas iš pagrindinių EIMIN plano „START“ prioritetų. Šis planas remiasi penkiomis kryptimis: S – suvienodintos sąlygos verslui ir dialogas, T – technologinė pažanga ir aukštesnė pridėtinė vertė, A – administracinės ir biurokratinės naštos mažinimas, R – regionų plėtra ir turizmo skatinimas bei T – tvarios ekonomikos skatinimas.
