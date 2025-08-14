Visi pinigai bus pakeisti: štai kaip 100 eurų galėtų atrodyti naujai

Socialiniuose tinkluose Nevyriausybinė organizacija (NVO) „Sengirė“ pasidalijo pasiūlymu, kaip galėtų atrodyti naujoji 100 eurų kupiūra.
„Kreipiamės į Europos Komisijos atstovybę Lietuvoje ir Marių Vaščegą. Girdėjome, kad vyksta konkursas naujosioms eurų kupiūroms.
Atsiprašome, kad neatsiuntėme pasiūlymo privačiai, bet tikime, jog geros naujienos turėtų būti viešos. Todėl pristatome savo idėją naujajai 100 eurų kupiūrai.
Ją puošia retieji Lietuvos senųjų miškų paukščiai – egzotiškųjų kurtinių šokis, įkvėptas Mindaugo Survilos dokumentinio filmo „Sengirė“.
Kaip ir šios kupiūros vertė, jų pas mus liko vos keli šimtai. Tačiau su jūsų pagalba galime užtikrinti, kad šios vertingos rūšys išliktų ateities kartoms.
Padėkite skleisti žinią ir saugoti biologiškai turtingiausias Europos vietas“, – dalijosi NVO „Sengirė“.
Primename, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė viešą būsimų euro banknotų konkursą, kuriuo siekiama atnaujinti dabartinį dizainą ir priartinti jį prie šiuolaikinių europiečių vertybių.
Po konsultacijų su visuomene ir ekspertais ECB valdančioji taryba jau pasirinko dvi galimas būsimų eurų banknotų temas: „Europos kultūra“ – bendroms kultūrinėms erdvėms ir žymiems europiečiams pagerbti bei „Upės ir paukščiai“ – Europos gamtos ekosistemų atsparumui ir įvairovei pažymėti.
„Euras yra daugiau negu valiuta – tai Europos vienybės ir įvairovės simbolis. Organizuodami šį konkursą kviečiame dizainerius iš visos Europos kurti mūsų banknotų ateitį, kad jie atspindėtų mūsų bendrą kultūrinę tapatybę ir gamtos paveldą“, – sakė ECB pirmininkė Christine Lagarde.
Sprendimą priims iki 2026 m. pabaigos
Skelbiama, kad dizaino konkurse gali dalyvauti visi Europos Sąjungoje gyvenantys grafikos dizaineriai. Konkurse norintys dalyvauti dizaineriai paraiškas gali teikti iki rugpjūčio 18 d. 12.00 val. (Vidurio Europos laiku).
Konkurso metu bus atrinkti geriausi būsimų banknotų dizaino pasiūlymai. Konkursas vyks dviem etapais: paraiškų teikimo ir dizainų pasiūlymų teikimo.
Paraiškų teikimo etape dizaineriai turės įrodyti, jog atitinka konkrečius skelbime apie konkursą išdėstytus reikalavimus. Pareiškėjai bus vertinami pagal jų kvalifikaciją ir pasiekimus.
Tuo metu atrinkti dizaineriai bus pakviesti dalyvauti antrajame etape ir pateikti dizaino pasiūlymus. Iš nepriklausomų ekspertų sudaryta dizaino konkurso komisija įvertins pasiūlymus ir kiekvienai temai atrinks po 5 geriausius variantus.
Konkursui pasibaigus visuomenės bus paprašyta pateikti atsiliepimus apie atrinktus dizainus. Galutinį sprendimą dėl dizaino Valdančioji taryba turėtų priimti iki 2026 m. pabaigos.
Pirmi naujieji banknotai apyvartoje pasirodys praėjus keleriems metams po to, kai bus priimtas galutinis sprendimas ir įvyks gamybos procesas.
