ES atmeta „Apple“ reikalavimą atšaukti Skaitmeninių rinkų aktą

„Apple“ ir ES konfliktuoja dėl bloko Skaitmeninių rinkų akto (SRA), kuriuo, Briuselio teigimu, siekiama, kad ES skaitmeninis sektorius taptų sąžiningesnis ir atviresnis.
„Apple“ oficialiai Europos Komisijai (EK) pateiktame pranešime, išsiųstame konsultuojantis dėl įstatymo, teigiama: „SRA turėtų būti atšauktas, kol bus parengta tinkamesnė ir tikslingesnė teisinė priemonė.“
Atsakydama į „Apple“ reikalavimą, EK pareiškė, kad neturi „visiškai jokio ketinimo“ atsisakyti įstatymo.
„Apple“ tiesiog užginčijo kiekvieną SRA dalį nuo pat jo taikymo pradžios“, – atkirto ES atstovas skaitmeninių reikalų klausimais Thomas Regnier, kuris teigė, kad EK nenustebino technologijų milžinės žingsnis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas stengiasi daryti spaudimą ES dėl sprendimų ir įstatymų, turinčių įtakos JAV didžiosioms technologijų įmonėms, o pagrindiniai pramonės atstovai, įskaitant „Apple“ vadovą Timą Cooką, po respublikono sugrįžimo į valdžią suartėjo su Baltaisiais rūmais.
„Tapo aišku, kad dėl SRA „Apple“ vartotojų patirtis ES yra prastesnė, – teigiama technologijų įmonės tinklaraščio įraše, pridėtame prie pateiktos paraiškos. – Dėl to jie susiduria su nauja rizika ir sutrinka paprasta ir sklandi jų „Apple“ produktų tarpusavio sąveika.“
„Apple“, reikalaudama iš esmės reformuoti įstatymą, jei jis nebus panaikintas, pasiūlė, kad jo vykdymą „turėtų užtikrinti nepriklausoma Europos agentūra“, o ne EK.
Tačiau J. Regnier sakė, kad tik Briuselis „spręs, kaip mes norime užtikrinti SRA vykdymą ir kas užtikrina SRA vykdymą“.
Įstatymu metamas iššūkis uždarai „Apple“ ekosistemai, tačiau Briuselis tvirtina, kad tai būtina, siekiant sudaryti vienodas sąlygas „Apple“ konkurentams ir išvengti nesąžiningo dominavimo rinkoje.
Įstatymu didžiosioms technologijų įmonėms nurodoma, ką jos gali ir ko negali daryti savo platformose. Pavyzdžiui, įmonės privalo pasiūlyti interneto naršyklių ir paieškos sistemų pasirinkimo ekranus, kad vartotojai turėtų daugiau galimybių rinktis.
Už SRA pažeidimus gali būti skiriamos didžiulės baudos.
Balandį Briuselis pagal SRA skyrė „Apple“ 500 mln. eurų baudą, kurią bendrovė apskundė.
