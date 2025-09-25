Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Mokslas ir IT

„Apple“ ragina ES panaikinti Skaitmeninių rinkų aktą

2025-09-25 13:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 13:53

Telefonų „iPhone“ gamintoja „Apple“ trečiadienį paragino Europos Sąjungą (ES) panaikinti skaitmeninių rinkų konkurencijos įstatymą – vadinamąjį Skaitmeninių rinkų aktą (SRA).

„Apple“ (nuotr. SCANPIX)

Telefonų „iPhone“ gamintoja „Apple“ trečiadienį paragino Europos Sąjungą (ES) panaikinti skaitmeninių rinkų konkurencijos įstatymą – vadinamąjį Skaitmeninių rinkų aktą (SRA).

REKLAMA
0

JAV įmonė Europos Komisijai pareiškė, kad šios pateiktas įstatymo aiškinimas konkurencijos nepaskatino, o tik sukūrė naujus pažeidžiamumus.

Tarp daugybės kritikos punktų, kuriuos „Apple“ išdėstė 25 puslapių dokumente, yra ES reikalavimas, kad „Apple“ išplėstų programų diegimo į telefonus „iPhone“ galimybes. SRA reikalauja, kad greta savosios „App Store“ įmonė leistų naudoti ir alternatyvias programėlių platformas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apple“: SRA atveria vartus kenkėjiškoms ir pornografinėms programoms

„Apple“ teigimu, dabartinės ES taisyklės sudaro sąlygas pavojingų programėlių diegimui į telefonus „iPhone“.

REKLAMA
REKLAMA

„Pirmą kartą „iPhone“ telefonuose galima rasti pornografijos programėles iš kitų platformų – programų, kurių niekada neįsileidome į „App Store“ dėl jų keliamo pavojaus, ypač vaikams“, – teigiama Kalifornijoje įsikūrusios įmonės spaudos pranešime.

REKLAMA

Pranešime taip pat pažymima, kad ES teisės aktai atveria vartus kenkėjiškai programinei įrangai ir sukčiams.

Jame taip pat skundžiamasi dėl skirtingų taisyklių skirtingoms įmonėms ES. Pavyzdžiui, „Samsung“, skirtingai nei „Apple“, nebuvo klasifikuota kaip vadinamasis savų vartų sargas, nors Pietų Korėjos įmonė yra išmaniųjų telefonų rinkos lyderė Europoje.

Įmonė taip pat teigė, kad Europos Komisija savo poveikio priemones beveik išskirtinai nutaikė į „Apple“. Telefonų „iPhone“ gamintoja jau penkis kartus buvo Komisijos taikiniu, o tai, jos teigimu, yra daugiau nei visi kiti konkurentai kartu sudėjus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų